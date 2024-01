Naglio Šulijos 2024 metų horoskopas Dvyniams: nustebsite, kas laukia jūsų

Pirmasis piktavalis yra Saturnas. Jis pirmyn ir atgal judės Žuvų Zodiako ženklu ir iš Žuvų reikalaus to, kas joms nebūdinga ir ko jos kratosi kaip galėdamos – tvarkos, disciplinos pareigų vykdymo. Be to, Saturnas kuria aplinkybes, kurios riboja ir spraudžia į aplinkybes, kurios nėra patogios. Taip pat Saturnas kurs problemas ženklui (ženlo atstovams), kuris yra tiesiai priešais Žuvis, tai yra Mergelei. Mergelės atstovai irgi gali susidurti su aplinkybėmis, kurios gali gerokai apriboti.

Be to, Mergelės ženklo atstovai bus papildomai veikiami vadinamojo Juodojo Mėnulio. Šis turi gabumą išbalansuoti emocinę žmogaus būseną – ji pradeda staigiai svyruoti nuo savęs nuvertinimo iki savęs pervertinimo. Prastas patarėjas tas Juodasis. Birželio 29 d. jis pereis iš Mergelės į Svarstykles ir dėl vidinės būsenos kitus devynis mėnesius turės rūpintis jau jos.

Zodiako geradarys Jupiteris pirmoje metų pusėje bus Jaučio Zodiako ženkle. Jis suteiks daug jėgų ir pasitikėjimo savimi Jaučio ženklo žmonėms, taip pat suteiks jėgų ir padės kitiems dviem Žemės stichijos ženklams - kenčiančiai Mergelei ir Ožiaragiui. Žinoma, būdamas Jaučio ženkle Jupiteris padės visiems praktiškai nusiteikusiems žmonėms. Gegužės 26 dieną Jupiteris pereis į Dvynius ir suteiks daug jėgų bei įkvėpimo jiems. Kartu jis suteiks jėgų ir pasitikėjimo kitiems dviem Oro stichijos ženklams – Svarstyklėms ir Vandeniui.

Kitaip tariant, metai – ilgas laiko tarpas, ir metų bėgyje mus veikia įvairios jėgos. Jei neskubėsime jaudintis dėl sunkumų, jei pasinaudosime privalumais – viskas bus gerai. Arba – tiesiog kaip gyvenime būna. Taigi, -

Dvyniai

Pakilimas. Pirmasis pusmetis praeis taip, kaip praeis. Antrąjį pusmetį gyvensite su nuolatiniu kosminiu dopingu – jėgų daug, energijos daug, pripažinimas augs, užmojai didės, sėkmės daugės.

Ypatingai daug sprogstamosios energijos turėsite rugpjūtį – tai laikas, kai palankiausia visas vadžias imti į savo rankas. Beje, tai ir puikus laikas sportuojantiems.

Darbe, profesijos srityje svarbus bus pavasaris – kovas ir ypač balandis, bet gegužę viskas aprims, bus galima atsipūsti.

Liepą, taip pat rugsėjį ir spalį galima tikėtis sėkmės siekiant finansinės naudos, bet maždaug tuo pat metu galima padaryti klaidų galvojant, kad gyvenimas yra nepakankamai gražus ir nepakankamai skuba suteikti tų puikių, smagių dalykų, kuriuos turėtų.

Ruduo – laikas, kai viskas vyks ganėtinai ramiai.