Moteris sulaukė 4500 skambučių: sužinojusi priežastį kaip reikiant nustebo

Teigiama, kad Helen McMahon iš Bangoro (Šiaurės Airija) sulaukė daugiau nei 4500 telefono skambučių po to, kai per klaidą jos telefono numeris buvo supainiotas su pagalbos linijos telefonu. „Spend Local“ kompanija, raginusi panaudoti iš anksto apmokėtas korteles iki konkrečios datos, pateikė pagalbos linijos telefoną, kurio vienas skaitmuo buvo įrašytas neteisingai. Vietoj to skambučiai atiteko moteriai, kilusiai iš Bangoro, Šiaurės Airijoje, ir jos pirmosios pagalbos mokymo įmonei.