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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika oda

Mokslo proveržis atopinio dermatito gydyme: gydytojai pabrėžia odos barjero atkūrimo svarbą

REKLAMA / 2026-10-30 13:41 / šaltinis: tv3.lt
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Atopinio dermatito gydymas reikalauja tikslios diagnostikos, tinkamai parinktų vaistų ir nuoseklios kasdienės odos priežiūros. Vilniuje vykusioje „Bioderma“ konferencijoje „Atopinis dermatitas šiandien: nuo diagnostikos iki odos barjero atkūrimo“ gydytojai aptarė naujausias ligos gydymo galimybes, maisto alergijos diagnostikos iššūkius ir odos apsauginio barjero atkūrimą. Renginio metu pristatytas ir naujasis „Bioderma Atoderm AD Intensive Baume“ emolientas, skirtas labai sausai, į atopinę egzemą linkusiai odai.

Mokslo proveržis atopinio dermatito gydyme: gydytojai pabrėžia odos barjero atkūrimo svarbą

Atopinio dermatito gydymas reikalauja tikslios diagnostikos, tinkamai parinktų vaistų ir nuoseklios kasdienės odos priežiūros. Vilniuje vykusioje „Bioderma“ konferencijoje „Atopinis dermatitas šiandien: nuo diagnostikos iki odos barjero atkūrimo“ gydytojai aptarė naujausias ligos gydymo galimybes, maisto alergijos diagnostikos iššūkius ir odos apsauginio barjero atkūrimą. Renginio metu pristatytas ir naujasis „Bioderma Atoderm AD Intensive Baume“ emolientas, skirtas labai sausai, į atopinę egzemą linkusiai odai.

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Į technologijų ir inovacijų erdvėje „Tech Zity“ vykusią mokslinę konferenciją rinkosi šalies ir užsienio dermatovenerologijos ir alergologijos lyderiai. Renginyje aptarti naujausi mokslo pasiekimai kovojant su lėtine uždegimine liga – atopiniu dermatitu (AD), paneigti gajūs mitai apie maisto alergiją. Pranešimus skaitė dermatovenerologė dr. Inga Kisielienė, vaikų alergologė ir klinikinė imunologė, profesorė Odilija Rudzevičienė, bei ląstelinės ir molekulinės biologijos mokslų daktarė Remoué Noëlle. Klausimų ir atsakymų sesiją moderavo gydytoja, profesorė Matilda Bylaitė-Bučinskienė.

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Įsijautrinimas – dar ne alergija

Vaikų alergologė ir klinikinė imunologė, profesorė O. Rudzevičienė savo pranešime „Atopinis dermatitas ir maisto alergija: nuo diagnostikos iki gydymo“ pabrėžė, kad ankstyva ligos pradžia bei didesnis sunkumas iš tiesų koreliuoja su aukštesne maisto alergijos rizika, tačiau visuomenėje vis dar trūksta teisingo tyrimų interpretavimo. Profesorė teigė, kad organizmo sensibilizacija (įsijautrinimas) nėra tapatu ligą sukeliančiai alergijai. Teigiami odos dūrio, lopo ar specifinių imunoglobulinų E (IgE) tyrimų atsakymai savaime nepatvirtina kliniškai reikšmingos diagnozės – daliai vaikų nustatomas besimptomis įsijautrinimas, nereikalaujantis jokių mitybos apribojimų.

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Gydytoja akcentavo, kad jei sergančiojo atopinis dermatitas yra lengvos eigos, gerai kontroliuojamas ir nėra stebima aiškių reakcijų į maistą, tirti vaiko dėl maisto alergijų nereikia. Didžiausią susirūpinimą kelia empirinės, savarankiškai skiriamos eliminacinės dietos: „Nepagrįsti ir per daug ribojantys maisto racionai vaikams gali būti itin žalingi – jie sukelia mitybos nepakankamumą ir gali turėti nepageidaujamų pasekmių, įskaitant netgi didesnę naujų maisto alergijų riziką ateityje. Bet kokia eliminacinė dieta privalo būti individualizuota ir taikoma tik prižiūrint specialistams“, – įspėja profesorė O. Rudzevičienė.

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Alergologijos proveržiu profesorė įvardija molekulinių alergenų komponentų diagnostiką, leidžiančią tiksliai nustatyti ligą provokuojančius veiksnius, o galutinį tašką dėl produkto šalinimo iš raciono padeda padėti provokacinis oralinis mėginys.

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Odos barjeras – viena svarbiausių gydymo grandžių

Atopinio dermatito atveju svarbu ne tik kontroliuoti uždegimą, bet ir stiprinti natūralią odos apsaugą. Sutrikus odos barjerinei funkcijai oda greičiau praranda drėgmę, tampa jautresnė išoriniams dirgikliams, ją ima niežėti, gali atsirasti paraudimų ir uždegiminių pažeidimų.

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Šią problemą konferencijoje nagrinėjo dermatovenerologė, dr. I. Kisielienė, savo pranešime daugiausia dėmesio skyrusi praktiniams pacientų konsultavimo ir gydymo parinkimo klausimams. Gydytojos teigimu, atopinio dermatito gydymas neapsiriboja vien tik vaistų skyrimu. Odą drėkinantys ir apsauginį odos barjerą atkurti padedančios kosmetinės priemonės yra svarbi atopinio dermatito priežiūros dalis. Jų poreikis išlieka ir tuomet, kai pacientui skiriami vaistai, įskaitant vietinius kortikosteroidus. „Tinkamai parinktos odos priežiūros priemonės padeda palengvinti simptomus ir papildo medikamentinį gydymą. Pavyzdžiui, gydant atopinį dermatitą, emolientai padeda drėkinti odą ir atkurti jos apsauginį barjerą. Net ir skiriant vaistus, jų poreikis išlieka. Todėl konsultuodama pacientą visuomet skiriu dėmesio ir kasdienei odos priežiūrai“, – sako dr. I. Kisielienė.

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Atopinei egzemai būdingi du ypač varginantys pojūčiai – niežėjimas ir odos tempimas. Nors polinkį į odos barjero sutrikimus gali lemti genetiniai veiksniai, būklę pabloginti gali ir aplinka: šaltas oras, temperatūros svyravimai, kietas vanduo, oro tarša ar netinkamai parinktos kosmetikos priemonės. Pažeidus apsauginį barjerą, oda tampa mažiau atspari išoriniams dirgikliams ir labiau pažeidžiama: „Odai, linkusiai į atopinę egzemą, svarbu ne tik suteikti drėgmės, bet ir padėti atkurti apsauginį barjerą, sumažinti diskomfortą bei palaikyti gerą odos būklę tarp ligos paūmėjimų.“

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Klinikiniais tyrimais įrodytas veiksmingumas

Konferencijos metu pristatytas „Bioderma Atoderm AD Intensive Baume“ emolientas, skirtas atopinei, į egzemą linkusiai, ir labai sausai odai. Produkto kūrimo kryptis atspindi vieną iš konferencijoje aptartų principų: kasdienė priežiūra turi padėti ne tik drėkinti odą, bet ir palaikyti jos apsauginį barjerą bei mažinti diskomfortą.

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Priemonė sukurta bendradarbiaujant su dermatologais, jos poveikis vertintas klinikiniais tyrimais, kurie patvirtino, jog emolientas drėkina odą iki 24 valandų, padeda stiprinti jos barjerą ir per kelias sekundes sumažinti niežėjimą. Įrodytas ir apsauginis poveikis nuo tam tikrų alergizuojančių ir dirginančių aplinkos dalelių: taršos, kačių plaukų, žemės riešutų, pelėsių, dulkių erkučių. 

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„Bioderma Atoderm AD Intensive Baume“  pagamintas be pridėtinių kvapiųjų medžiagų, tekstūra – nelipni, neriebi. Šis emolientas gali būti naudojamas kartu su vietiniais kortikosteroidais ir yra skirtas visai šeimai, išskyrus neišnešiotus naujagimius. „Bioderma“ produktai kuriami remiantis ekobiologijos principais, kuriais siekiama atsižvelgti į natūralius odos biologinius procesus ir padėti palaikyti jos funkcijas.

Straipsnį parengė: BIODERMA.

Gairės:
Vilnius
atopinis dermatitas
bioderma

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Gairės:
Vilnius
atopinis dermatitas
bioderma
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