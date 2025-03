Mokslininkai atskleidė, kodėl vyrams taip patinka moterų krūtys: daugelis mano neteisingai

Daugelį metų mokslininkai diskutavo, ar vyrų susižavėjimas krūtimis yra įgimtas, ar tiesiog kultūrinių sąlygų rezultatas, rašoma dailymail.co.uk.

Savo naujame tyrime jie norėjo sužinoti, ar vyrai, kurie augo apsupti moterų, kurios nedėvi liemenėlių, mažiau domisi krūtimis? O gal šis potraukis įgimtas?

Potraukis – įgimtas

Siekdami atsakyti į šiuos klausimus, mokslininkai tyrė Vakarų Naujosios Gvinėjos (Indonezija) Dani gentį. Dar maždaug prieš 20 metų genties moterims buvo įprasta vaikščioti be liemenėlių, tačiau plintant Vakarų kultūros įtakai, dauguma moterų ėmė prisidengti.

Komanda apklausė 40 vyresnių Dani genties vyrų, kurie gyveno tuo laiku, kai apnuogintos krūtys buvo norma, ir 40 jaunesnių vyrų, kurie užaugo visuomenėje, kurioje moterys prisidengdavo.

REKLAMA

REKLAMA

Vyrų buvo klausiama, kaip dažnai jie liečia savo partnerės krūtinę ir kaip seksualiai susijaudina pamatę nuogas moterų krūtis. Rezultatai atskleidė, kad tarp abiejų grupių nebuvo jokio skirtumo.

REKLAMA

„Abi grupės nesiskyrė pagal tai, kaip dažnai lytinių santykių metu jie liečia savo partnerės krūtis [ar] kaip seksualiai susijaudina matydami nuogas moterų krūtis“, – rašoma tyrimo, paskelbto žurnale „Archives of Sexual Behaviour“, išvadose.

Kitaip tariant, net ir visuomenėje, kurioje krūtys buvo laisvai demonstruojamos, vyrams jos vis tiek atrodė patrauklios.

Nepaisant to, kad buvo tirta tik viena gentis ir remtasi vyresnių vyrų prisiminimais, pagrindinis tyrėjas Michalas Stefanczykas teigė, kad galima daryti pagrįstą prielaidą, jog kultūrinės aplinkybės potraukio nenulėmė.

REKLAMA

REKLAMA

M. Stefanczykas laikraščiui „Times“ sakė: „Galime pasakyti, kad natūralu, jog vyrams krūtys yra seksualios.“

Moteris renkasi ne pagal krūtis

Vis tik jis norėjo pabrėžti, kad tai nereiškia, jog krūtys vyrams yra svarbiausia moters dalis. Tiesą sakant, daugelis Dani genties vyrų teigė, kad krūtys nebuvo pagrindinis veiksnys renkantis gyvenimo partnerę.

Notingemo universiteto Malaizijoje psichologijos profesorius Steve'as Stewartas-Williamsas sakė: „Dažnai girdėjau žmones teigiant, kad vyrų meilė krūtims yra būdingas tik Vakarų kultūroje ir kad esama kultūrų, kuriose krūtys vyrams nieko nereiškia.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Man tai visada atrodė neįtikėtina – ar Vakarų kultūra galėjo atsitiktinai sukurti vyrų maniją moterų alkūnėms ar šnervėms? Manau, kad naujasis tyrimas skamba įtikinamai.

Be to, man atrodo, kad sveikas protas laimėjo prieš ekscentrišką akademinę teoriją. Tyrimas atliktas netrukus po to, kai mokslininkai pareiškė atradę tobulo moters kūno formulę.“

REKLAMA

Pasak Konstancos universiteto mokslininkų, patraukliausios moterys yra išraiškingų formų. Tai galėtų paaiškinti, kodėl tokios apvalesnės žvaigždės kaip Marilyn Monroe ar Kim Kardashian dažnai laikomos patrauklesnėmiss.

Tyrėjai teigia, kad moteris patraukli atrodo ne tik dėl plono liemens, bet ir dėl bendro „apvalumo“. Šios išvados paneigia senesnius tyrimus, kuriuose buvo teigiama, kad ideali moters figūra yra 0,7 santykis tarp liemens ir klubų.