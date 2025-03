Donaldo Trumpo šeimoje – netikėta naujiena

Socialiniame tinkle T. Woodsas pasidalijo nuotraukomis. Vienoje iš jų pora pozuoja prieš kamerą, o kitoje – guli hamake, kur Vanessa švelniai apglėbusi mylimąjį, o jis žvelgia į dangų.

„Meilė tvyro ore, o gyvenimas yra gražesnis, kai esi šalia! Nekantraujame keliauti šiuo gyvenimo keliu drauge“, – rašė T. Woodsas socialiniame tinkle X, kur jį seka 6,4 mln. žmonių.

Jis pridūrė: „Šiuo metu prašome gerbti mūsų ir artimųjų privatumą.“

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI