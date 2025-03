Seserys dvynės dalijasi vienu vyru: atskleidė sėkmingų santykių paslaptį

Dvynės Pediah ir Petunia yra santykiuose su Themba, o jie visi kartu socialiniuose tinkluose įrašus skelbia „Euphoria Throuple“ vardu. Jie visi bendrauja jau dvejus metus, o susipažino per atostogas, kai Themba pasiteiravo, ar gali nupirkti seserims ledų.

Themba nuo pat pradžių aiškiai išreiškė savo ketinimus, sakydamas, kad nori susitikinėti su abiem seserimis, o ne tik su viena iš jų, praneša „Love Don't Judge“.

Vis tik dvynės iš pradžių skeptiškai žiūrėjo į jo norus, bet pabendravusios su juo kelis mėnesius sutiko nueiti į pasimatymą, rašoma mirror.co.uk.

Išdavė sėkmingų santykių paslaptį

Themba ir anksčiau yra turėjęs poligaminių santykių, todėl ši situacija jam nebuvo nauja. Tuo tarpu dvynės taip pat anksčiau susitikinėjo su tuo pačiu vyru – taigi tai nebuvo joms pirmas kartas.

Themba juokavo, kad „lova nėra pakankamai didelė“ jiems trims, tačiau jis neprieštarauja. Jis atskleidė, kad jaučiasi taip, tarsi turėtų viską, nes „jos nėra tas pats žmogus“. „Jos tarsi cukrus ir druska“, – sakė jis, juokaudamas, kad jie papildo vieni kitus.

Vis tik ne viskas rožėmis klota. Trijulė sako, kad kaskart, kai jie išeina į lauką, „žmonės žiūri“. Jie netgi pasidalijo, kad anksčiau buvo „išvaryti“ iš parduotuvių ir „viešų vietų, pavyzdžiui, viešųjų baseinų“ dėl to, kad buvo trise.

Jie net pasidalijo, kad internete komentatoriai juos lygina su „tėvu ir vaikais“, klausinėja, kiek dvynėms metų, žiauriai pasisako, kad „nekenčia“ jų santykių.

Žmonės galvoja, kad jų santykiai yra tik dėl žinomumo arba kad merginos su juo yra tik dėl pinigų. Vis tik dvynės ir Themba tvirtina, kad taip toli gražu nėra.

Themba dirba slaugytoju, o dvynės turi keletą verslų, įskaitant korepetitorių ir kirpėjų paslaugas. Jis norėtų oficialiai įsipareigoti joms abiem, tačiau poligamija Pietų Afrikoje, kur jie gyvena, nėra įteisinta.

O štai Pediah ir Petunia savo santykius apibūdino kaip „meilę iš pirmo žvilgsnio“. O Themba negali patikėti savo laime, kad kuria santykius ne su viena, o su dviem gražiomis moterimis, apibūdindamas jas kaip „dvigubą lobį“.

Tad kokia jų sėkmės paslaptis? Jie „kovoja, taisosi ir nesustoja“ bei atsisako eiti į lovą susipykę – dėl to jie jau dvejus metus yra tvirtuose santykiuose. Be to, jie „visada eina į pasimatymus kartu“, kad palaikytų kibirkštį. Kalbėdamas apie jų santykių ateitį, Themba sakė, kad nori turėti daug atžalų.