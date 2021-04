Mitybos specialistė įvardijo, kaip pradėti maitintis sveikiau: pradžioje pakaks vieno žingsnio

Kaip pradėti vėl sveikai maitintis ir atsisakyti netinkamų valgymo įpročių pasakoja mitybos ir sporto specialistė Rūta Beišytė.

Koks turėtų būti pirmasis žingsnis norint pradėti maitintis sveikiau? Gal patartumėte, kaip greitai nepamesti motyvacijos ir vėl nesugrįžti prie blogų mitybos įpročių?

Jeigu nuklydote nuo sveikos mitybos kelio ir sunku vėl suimti save į rankas, pirmiausia rekomenduočiau susidaryti pirkinių krepšelį savaitei arba kelioms dienoms. Juk sutiksite, jog lengviausia nevalgyti saldumynų tuomet, kai jų nėra namuose. Todėl susidarykite sveiką kelių dienų meniu (pavyzdžiui, rytui sumuštinis su lašiša, pietums troškinys, vakarienei salotos, užkandžiams vaisiai ir riešutai) ir į savo pirkinių krepšelį dėkite tik tai, kas reikalinga sveikiems jūsų patiekalams.

Sutiksite, kad dažna problema – valgymas vėlai vakare. Kokiu metu paskutinį kartą dienoje rekomenduotumėte valgyti?

Vakarienę reikėtų valgyti ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki miego, tačiau gerokai per anksti pavalgyti irgi nepatarčiau. Pavyzdžiui, jei einate miegoti 12 valandą, tikrai nereikėtų improvizuoti ir paskutinį kartą valgyti 6 valandą, o pabandyti pavalgyti 8 ar net 9 valandą vakare – dėl to neturėtumėte priaugti papildomų kilogramų. Ir prie viso to atkreipkite dėmesį į savo fizinį aktyvumą. Jeigu dienos metu daugiau judėjote, galite pavalgyti sotesnę maisto porciją, jeigu diena buvo pasyvesnė – stenkitės suvartoti mažiau kalorijų ir mažinti porcijas.

Ar pasikeitus metų laikui ir atėjus pavasariui reikėtų koreguoti mitybos racioną?

Natūralu, kad žiemą norėjosi kaloringesnio, riebesnio maisto ir didesnių porcijų, tačiau dabar, atėjus pavasariui į mitybą reikėtų stengtis įtraukti daugiau šviežių daržovių ir vaisių.

Žinoma, nereikėtų savęs per daug spausti ir galima kartais pasilepinti. Kuomet nemažai dirbdavau su vaikais, jie sakydavo, kad penktadienio arba šeštadienio vakarais tėvai jiems leidžia valgyti saldumynus ar traškučius. Manau, tai geras pavyzdys tiek vaikams, tiek suaugusiems – pasirinkti vieną ar dvi dienas, kada leisime sau suvalgyti skanumynų ar sotesnę vakarienę.

Dažnai galima išgirsti patarimą, kad pajutus alkį rekomenduojama išgerti stiklinę vandens ir pažiūrėti, ar vis dar norisi valgyti. Ar tai yra naudingas patarimas?

Taip. Iš tiesų mitybos piramidės pagrindą sudaro vanduo ir skysčiai. Tyras vanduo kiekvieną dieną, net ir šaltuoju periodu, būtinas. Reikia nepamiršti, kad kiekvienas kavos puodelis arba žalia ir juoda arbata, alkoholis, išvalo iš organizmo skysčius, todėl reikia tai kompensuoti vandeniu.

Jeigu pajaučiate alkį, pirmiausia reikėtų išgerti stiklinę vandens ir pažiūrėti, jei alkio jausmas mažėja, tai – troškulys. Kitu atveju, jei ir atsigėrus vandens norisi valgyti, tuomet telieka pavalgyt.

Kalbant apie mitybos reguliarumą, jis taip pat labai svarbus. Sveikiausias variantas – kasdien valgyti panašiu metu, nes tuomet organizmas žino mūsų bioritmą ir taip savęs neapsunkina