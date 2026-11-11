Mirus vos 41-erių Vilniaus dėstytojui širdį atvėrė žmona: „Dar susitiksime...“

Tata Frenkel pranešė, kada bus galima ištarti paskutinį „sudie“ jos vyrui.
Prabilo gerbiamo dėstytojo žmona
Po žinios apie netektį paskelbimo socialiniame tinkle „Facebook“ pasirodė mirusio dėstytojo žmonos Tatos Frenkel įrašas, kuriame ji dalijosi, kad dar visai neseniai sumainė aukso žiedus su vyru.
Įraše moteris jautriai pranešė apie vyro mirties priežastį ir paskelbė, kada bus galima atsisveikinti su vyru.
„Šeštadienį vakare mus paliko Jan.
Visus norinčius atsisveikinti, pagerbti ir atminti kviečiame:
Lapkričio 11 d. nuo 10:00 iki 14:00 val. Olandų g. 22, Vilnius, Salė 1.
14:00 val važiuosime į Kairėnų kapines, (Kairėnų g. 37, Vilnius), atvažiavus palaukite prie vartų.
Prašome atnešti po vieną gėlę, be vainikų.
Dr Jan Georg Glöckner ar neoficialiai Jan Frenkel buvo labai mylimas, mėgiamas, gerbiamas ir tikrai amžinai išliks širdyse ir atminty tų, kuriems teko su juo susitikt.
O aš su savo crushu, su kuriuo dar labai neseniai susituokėm, dar susitiksiu kitam gyvenime.
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Mes visi tikimės, kad kuo greičiau atsiras gydymas ALS ligai ir ateis diena, kai niekas nepatirs tokios neteisybės gavus šią diagnozę. Janui diagnozavo ligą prieš 1,5 metų. Paskutines dienas Jan kalbėjo, juokavo, pasakojo istorijas, buvo savimi nepaisant nieko. Buvom kartu“, – buvo rašoma įraše.
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