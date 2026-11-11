Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirus vos 41-erių Vilniaus dėstytojui širdį atvėrė žmona: „Dar susitiksime...“

2026-11-11 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš kelias dienas išplito liūdna žinia apie vos 41-erių Vilniaus dailės akademijos dėstytojo Jan Glöcknerio netektį. Šią skaudžią valandą prabilo jo žmona, kuri pranešė apie atsisveikinimo detales ir mylimo vyro mirties priežastį.

Mirė Vilniaus dailės akademijos dėstytojas ir tyrėjas dr. Janas Glöckneris (nuotr. Facebook, 123rf.com)

Prieš kelias dienas išplito liūdna žinia apie vos 41-erių Vilniaus dailės akademijos dėstytojo Jan Glöcknerio netektį. Šią skaudžią valandą prabilo jo žmona, kuri pranešė apie atsisveikinimo detales ir mylimo vyro mirties priežastį.

REKLAMA
0

Tata Frenkel pranešė, kada bus galima ištarti paskutinį „sudie“ jos vyrui.

Prabilo gerbiamo dėstytojo žmona

Po žinios apie netektį paskelbimo socialiniame tinkle „Facebook“ pasirodė mirusio dėstytojo žmonos Tatos Frenkel įrašas, kuriame ji dalijosi, kad dar visai neseniai sumainė aukso žiedus su vyru.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įraše moteris jautriai pranešė apie vyro mirties priežastį ir paskelbė, kada bus galima atsisveikinti su vyru.

REKLAMA
REKLAMA

„Šeštadienį vakare mus paliko Jan.

Visus norinčius atsisveikinti, pagerbti ir atminti kviečiame:

Lapkričio 11 d. nuo 10:00 iki 14:00 val. Olandų g. 22, Vilnius, Salė 1.

14:00 val važiuosime į Kairėnų kapines, (Kairėnų g. 37, Vilnius), atvažiavus palaukite prie vartų.

REKLAMA

Prašome atnešti po vieną gėlę, be vainikų.

Dr Jan Georg Glöckner ar neoficialiai Jan Frenkel buvo labai mylimas, mėgiamas, gerbiamas ir tikrai amžinai išliks širdyse ir atminty tų, kuriems teko su juo susitikt.

O aš su savo crushu, su kuriuo dar labai neseniai susituokėm, dar susitiksiu kitam gyvenime.

Mes visi tikimės, kad kuo greičiau atsiras gydymas ALS ligai ir ateis diena, kai niekas nepatirs tokios neteisybės gavus šią diagnozę. Janui diagnozavo ligą prieš 1,5 metų. Paskutines dienas Jan kalbėjo, juokavo, pasakojo istorijas, buvo savimi nepaisant nieko. Buvom kartu“, – buvo rašoma įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mirė Vilniaus dailės akademijos dėstytojas ir tyrėjsd dr. Janas Glöckneris (nuotr. Facebook, 123rf.com)
Paaiškėjo, nuo ko mirė vos 41-erių Vilniaus dėstytojas: „Neseniai susituokėme...“
Janas Glöckneris, mirtis (nuotr. Facebook, 123rf.com)
Mirė vos 41-erių Vilniaus dėstytojas (29)
Lietuva šiemet neteko šių garsių žmonių: širdyse išliks amžinai (nuotr. BNS, 123rf.com)
Lietuva šiemet neteko šių garsių žmonių: širdyse išliks amžinai (8)
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Lietuvos mokslo pasaulyje – skaudi netektis

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų