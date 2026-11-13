Mirė gerbiamas Lietuvos mokytojas: „Bendruomenė gedi...“

Daugiau kaip keturis dešimtmečius jaunąją muzikantų kartą ugdęs pedagogas paliko ryškų pėdsaką ne tik mokyklos, bet ir viso krašto kultūriniame gyvenime.
Anykščių meno mokyklos bendruomenė gedi ilgamečio mokytojo
Apie netektį pranešusi Anykščių meno mokyklos bendruomenė prisiminė jį kaip talentingą pedagogą, chorvedį ir žmogų, kurio gyvenimas buvo neatsiejamas nuo Anykščių muzikinės kultūros.
„NETEKOME MOKYTOJO ROMALDO GIŽINSKO
Anykščių meno mokyklos bendruomenė gedi netekusi ilgamečio mokyklos mokytojo, chorvedžio, muzikos pedagogo Romaldo Gižinsko.
Romaldas Gižinskas buvo žmogus, kurio gyvenimas ir kūrybinė veikla neatsiejamai susiję su Anykščių krašto muzikine kultūra. Nuo 1974 iki 2015 metų dirbdamas Anykščių muzikos mokykloje, jis ugdė jaunuosius muzikantus, mokė pažinti ir pamilti muziką, vadovavo mokyklos jaunių chorui. Jo profesinis kelias taip pat paženklintas aktyvia chorvedžio veikla, vadovavimu įvairiems Anykščių krašto muzikos kolektyvams ir reikšmingu indėliu į mūsų krašto kultūrinį gyvenimą.
Šiandien liūdime ir atsisveikiname su žmogumi, kuris savo žiniomis, darbu ir meile muzikai paliko ryškų pėdsaką ne tik mūsų mokyklos, bet ir visos Anykščių bendruomenės istorijoje. Kartu jaučiame dėkingumą, kad galėjome būti šio ilgo muzikinio kelio dalimi, kad mūsų mokyklos mokiniai turėjo galimybę mokytis iš tokio pedagogo, o jo puoselėtos muzikinės tradicijos gyvena toliau.
Mokytojo darbai, išugdyti mokiniai ir muzika, kuriai jis paskyrė didelę savo gyvenimo dalį, išliks mūsų atmintyje.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems, šeimai, buvusiems kolegoms ir visiems, kuriems teko laimė jį pažinti.
Ilsėkitės ramybėje, Mokytojau“, – „Facebook“ liūdną žinią skelbė Anykščių meno mokykla.
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