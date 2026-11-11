Lietuvos kultūros pasaulyje – širdį verianti netektis

Instituto kolegos prisiminė Anapilin iškeliavusią P. Mikelinskaitę šilčiausiais žodžiais.
Mirė mylima bibliotekininkė
Socialiniame tinkle „Facebook“ žinia apie netektį dalijosi Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Jie prisiminė mylimą kolegę ir palydėjo ją šiltais žodžiais.
„In memoriam Paulei Mikelinskaitei
(1930 03 12–2026 11 05)
LKTI bendruomenė su giliu liūdesiu prisimena ir atsisveikina su lapkričio 5 d. Anapilin iškeliavusia ilgamete bendradarbe bibliotekininke-bibliografe Paule Mikelinskaite.
Šviesios atminties Paulė visus pasitikdavo su šypsena, o tada nejučia ir pats pradėdavai šypsotis... Jos geranoriškumą jutome ir bendraudami, ir darbuose – visiems padėdavo, kiek tik galėjo.
Paulei buvo svarbu švęsti Lietuvos valstybės šventes, kitas ypatingas progas ir net savo gimtadienį, kuris beveik sutapo su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo švente.
Paulė buvo uoli keliauninkė: yra aplankiusi daugybę šalių ir net solidžiame amžiuje pabuvojo egzotiškoje Meksikoje, Kinijoje.
Nuoširdžiai užjausdami artimuosius ir bičiulius, išlydėjome tardami – Ilsėkis ramybėje, miela Paulyte.
Linos Balaišytės nuotr.
Po Lietuvos himno giedojimo 2023 m. liepos 6 d.“, – buvo rašoma įraše.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt