Mirė mylimas Lietuvos fotografas: „Antradienio popietę pasiekė skaudi žinia...“

„Apie Antaną Sadecką galima pasakyti labai daug: inžinierius, keliautojas, fotografas, rašytojas, iškilus ir kruopštus žmogus. Tačiau ypač svarbu tai, kad jis uoliai rūpinosi, jog Sibiro tremties ir žūties vietos, kuriose atgulė lietuviai, nebūtų pamirštos. Jis ieškojo, fotografavo, užrašė ir pasakojo apie tai, ką mes privalome išsaugoti ir perduoti ateities kartoms. Jo darbai verti amžinos atminties“, – teigė Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, išreikšdamas nuoširdžią užuojautą Antano Sadecko artimiesiems, bendrijos „Lemtis“ nariams ir visiems, kuriems jis buvo brangus.
Netektis
Tiesa, apie gerbiamo fotografo mirtį socialiniame tinkle pranešė ir Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus.
„Antradienio popietę pasiekė skaudi žinia - eidamas 97- uosius metus mirė statybos inžinierius, keliautojas, fotografas, rašytojas, menininkas ir visuomenininkas – Antanas Sadeckas, gimęs Pertako kaime, Lazdijų rajone. Jis domėjosi sportiniu turizmu, speleologija, fotografija, medžio drožyba, keliavo po Sibirą ir Vidurinę Aziją.
Ypač daug dėmesio skyrė Lietuvos tremties istorijai ir sovietinio genocido aukų atminimo išsaugojimui. 1989 m. įkūrė visuomeninę bendriją „Lemtis“, organizavo ir vadovavo ekspedicijoms į lietuvių tremties bei žūties vietas Sibire, rinko istorinę medžiagą, fotografavo ir rengė parodas.
Antanas Sadeckas išleido keletą knygų ir fotoalbumų, kuriuose įamžino kelionių įspūdžius bei tremtinių likimus.
Už nuopelnus Lietuvai 2009 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
Taip pat Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje veikia Antanui Sadeckui skirta asmeninė ekspozicija.
Nuoširdžiai užjaučiame Antano Sadecko artimuosius ir kartu išgyvename skaudžią netektį. Netekome iškilios, įvairiapusės asmenybės, savo gyvenimu, kūryba ir prasmingais darbais palikusios gilų ir neišdildomą pėdsaką mūsų krašto bei visos Lietuvos istorijoje ir kultūrinėje atmintyje“, – rašoma įraše.