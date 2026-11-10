Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mirė mylimas Lietuvos fotografas: „Antradienio popietę pasiekė skaudi žinia...“

2026-11-10 21:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 21:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antano Sadecko netektis – skaudus praradimas visiems, kuriems brangi Lietuvos istorinė atmintis. Už nuopelnus Lietuvai jis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o Lazdijų krašte įvertintas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimu ir premija.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Antano Sadecko netektis – skaudus praradimas visiems, kuriems brangi Lietuvos istorinė atmintis. Už nuopelnus Lietuvai jis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o Lazdijų krašte įvertintas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimu ir premija.

REKLAMA
0

„Apie Antaną Sadecką galima pasakyti labai daug: inžinierius, keliautojas, fotografas, rašytojas, iškilus ir kruopštus žmogus. Tačiau ypač svarbu tai, kad jis uoliai rūpinosi, jog Sibiro tremties ir žūties vietos, kuriose atgulė lietuviai, nebūtų pamirštos. Jis ieškojo, fotografavo, užrašė ir pasakojo apie tai, ką mes privalome išsaugoti ir perduoti ateities kartoms. Jo darbai verti amžinos atminties“, – teigė Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, išreikšdamas nuoširdžią užuojautą Antano Sadecko artimiesiems, bendrijos „Lemtis“ nariams ir visiems, kuriems jis buvo brangus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netektis

Tiesa, apie gerbiamo fotografo mirtį socialiniame tinkle pranešė ir Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus.

REKLAMA
REKLAMA

„Antradienio popietę pasiekė skaudi žinia - eidamas 97- uosius metus mirė statybos inžinierius, keliautojas, fotografas, rašytojas, menininkas ir visuomenininkas – Antanas Sadeckas, gimęs Pertako kaime, Lazdijų rajone. Jis domėjosi sportiniu turizmu, speleologija, fotografija, medžio drožyba, keliavo po Sibirą ir Vidurinę Aziją.

REKLAMA

Ypač daug dėmesio skyrė Lietuvos tremties istorijai ir sovietinio genocido aukų atminimo išsaugojimui. 1989 m. įkūrė visuomeninę bendriją „Lemtis“, organizavo ir vadovavo ekspedicijoms į lietuvių tremties bei žūties vietas Sibire, rinko istorinę medžiagą, fotografavo ir rengė parodas.

Antanas Sadeckas išleido keletą knygų ir fotoalbumų, kuriuose įamžino kelionių įspūdžius bei tremtinių likimus.

REKLAMA
REKLAMA

Už nuopelnus Lietuvai 2009 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Taip pat Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje veikia Antanui Sadeckui skirta asmeninė ekspozicija.

Nuoširdžiai užjaučiame Antano Sadecko artimuosius ir kartu išgyvename skaudžią netektį. Netekome iškilios, įvairiapusės asmenybės, savo gyvenimu, kūryba ir prasmingais darbais palikusios gilų ir neišdildomą pėdsaką mūsų krašto bei visos Lietuvos istorijoje ir kultūrinėje atmintyje“, – rašoma įraše.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų