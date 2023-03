Mergina 12 savaičių nevalgė cukraus: rezultatas priblokš ne vieną

Neseniai socialiniame tinkle „Instagram“ Karina Irby pasidalino savo figūros pokyčiais, po to, kai savo mityboje visiškai atsisakė cukraus. Dažnai apie meilę sau kalbanti ir patarimais besidalijanti mergina atskleidė, kaip jai pavyko atsikratyti kelių kilogramų.

Svarbiausia buvo nuoseklumas

Pasak merginos, siekiant tikslo teko sunkiai dirbti, laikytis nuoseklumo ir atsilaikyti įvairioms pagundos. Besilaikydama griežto mitybos režimo ji visiškai atsisakė cukraus, stengėsi išlaikyti kalorijų deficitą ir bent po du-tris kartus per savaitę eidavo sportuoti.

Ji taip pat patikino, kad 3-5 kartus per savaitę stengdavosi nueiti po 10 tūkst. žingsnių per dieną. Mergina pasakoja, kad tokių pokyčių nusprendė imtis po to, kai suprato, kad nebėra laiminga žvelgdama į savo kūną, rašoma dailystar.co.uk.

Karina sakė norėjusi sumažinti besaikį valgymą, todėl dabar jaučiasi kur kas „lengviau“ tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Ji sakė esanti laimingesnė, labiau pasitikinti savimi, turinti daug daugiau energijos ir nebesiskundžianti miego kokybe.

„Tai buvo mano kelionė į geresnę psichinę ir fizinę sveikatą. Kiekvieno kelias yra skirtingas, priklausomai nuo išsikeltų iššūkių, tikslų“, – sakė ji.

Nuo tada, kai pasidalino įrašu, jis patiko daugiau nei 50 tūkst.. Dauguma komentatorių gyrė Kariną, teigė, kad ši dėl nieko neturi teisintis:

„Dėl savo sveikatos ir psichologinės būklės niekam neprivalai teisintis. Esi mums visiems puikus pavyzdys. Nuostabu – tu visuomet atrodei stulbinamai!“