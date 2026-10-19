Meda Variakojytė „Ledo melodijose“ nepasirodys: organizatoriams kyla klausimų dėl federacijos pozicijos

M. Variakojytės – pirmosios Lietuvai olimpinių žaidynių moterų vienetų varžybose atstovavusios čiuožėjos – pasirodymas turėjo tapti ypatingu susitikimu su Lietuvos publika. „Ledo melodijose“ ji buvo laukiama kaip šalies dailiojo čiuožimo istoriją kurianti sportininkė, kurios kelią seka ir palaiko daugybė žiūrovų.
Organizatoriai pasigenda aiškių kriterijų
„Ledo melodijų“ organizatoriai pabrėžia, kad dėl pasikeitusios programos šiai sportininkei jokių priekaištų neturi ir sutartyje numatytų netesybų baudų netaikys. Medai jie linki sėkmės, ištvermės ir stiprybės, žada toliau sekti jos sportinį kelią bei džiaugtis pasiekimais. Komanda tikisi, kad galimybė išvysti šią talentingą čiuožėją „Ledo melodijų“ scenoje atsiras ateityje.
Vis dėlto federacijos argumentas, kad dalyvavimas šou trukdytų pasirengti varžyboms, kelia klausimų, atsižvelgiant į ankstesnę patirtį: 2025 metų sausį Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame pačios federacijos organizuotame ledo šou „Stichijos“ dalyvavo kita žinoma Lietuvai atstovaujanti čiuožėjų pora. Tą patį mėnesį ji startavo Europos dailiojo čiuožimo čempionate, vasarį dalyvavo „Egna Dance Trophy“, o kovą – pasaulio čempionate.
„Ledo melodijų“ organizatorių vertinimu, ši patirtis leidžia pagrįstai klausti, kokiais kriterijais remiantis dalyvavimas šou vienu atveju suderinamas su intensyviu varžybų kalendoriumi, o kitu laikomas kliūtimi pasirengti. Pripažindami, kad kiekvieno sportininko treniruočių planuotės ir aplinkybės yra individualios, šou kūrėjai pasigenda tikslaus paaiškinimo, kas šiuo atveju lėmė nepritarimą.
Ant ledo – šešiskart Lietuvos čempionė
Nepaisant susiklosčiusios situacijos, „Ledo melodijos“ skelbia, kad šių metų programoje pasirodys A. Golovkina-Dolinskė. Šešiskart Lietuvos čempionė, Europos ir pasaulio čempionatų dalyvė žiūrovams dovanos progą iš arti išvysti jos meistriškumą ir patirti dailiojo čiuožimo grožį už varžybų ribų.
„Ledo melodijose“ A. Golovkina-Dolinskė taps naujos šventinės istorijos dalimi. Čia sportinis tikslumas susijungs su choreografija ir gyva muzika, o svarbiausiu pasirodymo įvertinimu taps žiūrovų emocijos bei aplodismentai.
Atvyks tituluotos žvaigždės
Publikos pamiltos, itin gerų atsiliepimų sulaukiančios „Ledo melodijos“ trečiąjį sezoną pristatys visiškai naują programą, kurioje susijungs dailusis čiuožimas, oro akrobatika, gyvai atliekama muzika, šviesų architektūra ir specialieji efektai.
Tarp jau paskelbtų dalyvių – 2026 metų Europos čempionas Nika Egadzė, Italijos ledo šokių duetas, 2026 metų olimpinių žaidynių medalininkai Charlene Guignard ir Marco Fabbri, taip pat 2026 metų pasaulio čempionato medalininkė Nina Pinzarrone, daugkartiniai Čekijos čempionai Anna Valesi ir Martin Bidar bei akrobatiniais pasirodymais stebinantys Nicole Gosviani ir Leoluca Sforza. Virš ledo amą gniaužiantį šou kurs oro akrobatikos artistas Mathis Machuré, dirbęs su garsiosiomis šiuolaikinio cirko trupėmis „Cirque Éloize“ ir „Les 7 Doigts de la Main“.
Pasaulinius hitus su gyvo garso grupe atliks Beatrich, Merūnas Vitulskis ir Sasha Song. Šventinius vakarus ves Gabrielė Martirosian ir Ramūnas Zilnys. Naują šou istoriją kartu su dalyviais kuria režisierė Jurga Klimaitė-Riebling ir choreografas, aštuoniskart Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionas Aidas Reklys.
„Ledo melodijos“ gruodį vyks Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos arenose. Bilietai ir papildoma informacija – www.ledomelodijos.lt.
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