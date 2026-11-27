Tiek dideli, tiek maži Mažeikių gyventojai, o taip pat miesto svečiai būriavosi aikštėje prie šv. Prancičkaus Asyžiečio bažnyčios gyvai pamatyti eglutės įžiebimo akimirką.
Mažeikiuose įžiebta kalėdinė eglutė
Šiemet Mažeikiuose per kalėdinės eglutės įžiebimą netrūko muzikos ir geros nuotaikos. Pirmiausia, visus susirinkusius pasitiko Kalėdų senelis su savo draugais.
Vėliau prie jų prisijungė Gabija Sinė su grupe, kurie atlikę savo pasirodymą muzikinį „vairą“ perleido Romui Dambrauskui.
Publikos nuotaiką rūpinosi ir muzikinį pasirodymą tęsė projekto „X faktorius“ dalyvės Atėnė ir Viltė Patricija, o visų širdis užkariavo Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytinių pasirodymas.
Visi susirinkusieji taip pat galėjo išvysti modernaus šokio studijos „Niunasas“ šokių namų „D-Element“ šokėjų pasirodymus, o vakarą apvainikavo Mažeikių kultūros centro vokalinio ansamblio „Vėntringa“ pasirodymas.
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