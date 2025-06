Marijampolietis nustojo gerti alkoholį ir rūkyti: štai kaip jam pavyko

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Arnas sutiko papasakoti savo istoriją. Pasak jo, alkoholis ir cigaretės jį lydėjo nuo ankstyvo amžiaus, tad pasiekus 29-erius metus jis ryžosi atsikratyti šių įpročių.

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Marijampolietis prieš metus laiko metė rūkyti ir nustojo vartoti alkoholį: štai kaip jam pavyko

„Aš vartoti alkoholį ir rūkyti pradėjau maždaug nuo 14-15 metų. Gana anksti mano gyvenime atsirado šie dalykai, tačiau augau mažesniame mieste, kur tarp jaunų žmonių tai buvo gana įprasta.

Rūkiau ganėtinai intensyviai – po pakelį per dieną – iki pat 29-erių, tad stažas gana ilgas. Tai lėmė vyresnių kaimynų kieme įtaka, kurie jau rūkė.

Kaip dažniausiai būna, kažkas pasiūlo pabandyti ir tada daugelis nori pritapti prie kitų, imti pavyzdį iš vyresnių ir susiklosto taip, kad pats rūkai, nesuprasdamas, kad tai gali virsti labai stipria priklausomybe ateityje“, – patirtimi dalijosi Arnas.

Atsisakė alkoholio ir cigarečių

Pašnekovas pasakojo, kad pirmiausia atsisakė alkoholio, o po kelių mėnesių nusprendė mesti rūkyti. Arnas tikino, kad visa tai padarė ne šiaip sau – tuo metu jis buvo pradėjęs gyventi aktyvų gyvenimą.

„Dėl ko nusprendžiau viso to atsisakyti? Pradėjus intensyviau sportuoti ir rūpintis savo sveikata, ėmus bėgioti, būdavo dviprasmis jausmas, kad vienoje rankoje rūpinuosi sveikata, sportuoju, o kitoje rankoje yra alkoholis ir cigaretės, kurie kenkia sveikatai.

Buvo vidinė priešprieša – ar tikrai rūpinuosi sveikata, jeigu kitą dienos dalį jai kenkiu“, – požiūriu dalijosi pašnekovas.

Pasak jo, anksčiau jis taip pat buvo bandęs mesti rūkyti, bet tai ilgai netrukdavo. Jis pasakojo, kad vos po pusdienio, dienos ar dviejų jo rankose vėl atsidurdavo cigaretė.

Visa tai, anot jo, galimai susiję su visuomenėje formuojamu požiūriu, kad mesti rūkyti yra sudėtingas, ilgas ir sunkus procesas. Vis tik vieną dieną, jis tvirtai pasiryžo pabandyti tai padaryti.

„Tuo metu man draugė davė perskaityti knygą „Lengvas būdas mesti rūkyti“. Pati draugė jos pagalba metė rūkyti, o aš dar žiūrėjau skeptiškai, nebuvau taip teigiamai nusiteikęs, bet man jau buvo atsiradęs didelis noras mesti rūkyti, o viena iš sąlygų pačiam sau, skaitant knygą, buvo stengtis neturėti priešiško nusistatymo.

Perskaičius maždaug pusę knygos buvo tokia situacija, kad atsikėliau sekmadienio rytą ir tingėjau eiti iki parduotuvės nusipirkti cigarečių. Taip aš jų daugiau nebenusipirkau.

Įdomus dalykas, kad knygos pradžioje buvo parašyta, kad nesvarbu, jog anksčiau meti rūkyti, turi knygą perskaityti iki galo. Man sunkesnė užduotis buvo ją perskaityti iki galo nei mesti rūkyti“, – juokėsi Arnas.

Marijampolietis pasakojo, kad iš principo, visa knygos idėja yra paremta tuo, kad žmogus turi „perprogramuoti“ savo mąstymą į tai, kad mesti rūkyti – visai nėra sunku, kaip daug kur teigiama.

Anot jo, jam šis metodas pasiteisino ir dabar jis gali džiaugtis jau metais laiko, kaip gyvena be priklausomybės.

Pasiteiravus Arno, kaip jis supranta, kad tikrai nėra priklausomas nuo cigarečių, jis pasidalijo viena situacija, kuri padėjo jam tai suprasti:

„Keliaujant į džiungles žygyje nutiko nelaimė, buvo stresinė situacija, tad anksčiau būčiau norėjęs parūkyti, o vėliau, praėjus tai situacijai, toks buvo tarsi sugrįžimas mintimis atgal, kai supratau, kad nė akimirkai nebuvo minties, kad noriu užsidegti cigaretę ir parūkyti.“

Sudėtingesnė užduotis – atsisakyti alkoholio

Pasiteiravus Arno, ko jam atsisakyti buvo sunkiau – alkoholio ar tabako – šis tikino, kad alkoholinių gėrimų. Pasak jo, visa tai lėmė visuomenėje suformuotas šių gėrimų įvaizdis.

Pasak jo, alkoholis gyvenime neretai yra idealizuojamas, pateikiamas, kaip atsipalaidavimui skirta priemonė, o prie to visi jau yra pripratę.

„Man asmeniškai sunkau buvo mesti alkoholį, nes yra nuo vaikystės suformuotas įvaizdis, kad alkoholis toks dalykas, skirtas atsipalaiduoti, skirtas romantinėms akimirkoms arba vyno taurė būtina palydint saulę.

Tai tėra socialiai suformuota idėja, į kurią labai stipriai įsikišusi alkoholio industrija. Gana sunku kartais suprasti ir identifikuoti, kurie dalykai natūralūs, žmogui skirti, o kurie ne, todėl tai užtrunka.

Kartais formuojama ir tai, kad alkoholis yra teigiamas dalykas kraujo spaudimui, bet tai netiesa. Kai atsisakai jo, greitai pajauti to poveikį.

Tarkime, kai penktadieniais vykdavo vakarėliai, tai vėliau visą savaitgalį bandydavai atsigauti, pirma savaitės dalis taip pat būdavo ne iki galo produktyvi, atrodydavo, kad nėra energijos, jėgų, gaudavosi užburtas ratas, kuriame niekada nebūdavo šimtaprocentinės energijos, pasimėgavimo ramesniu laiku“, – pastebėjimais dalijosi jis.

Pasak Arno, šiuo metu gyventi be alkoholio yra kur kas lengviau, nes jis pajuto, kad pasikeitė gyvenimo ritmas, susitvarkė miegas. Be to, jis suprato, kad turi daugiau laiko savo hobiams ir pomėgiams.

Pasiteiravus, kokius gėrimus jis vartoja dabar, kai apsilanko vakarėliuose, pašnekovas teigė, kad renkasi tik vieną gėrimą:

„Kai pats vykstu į vakarėlius dabar geriu vandenį. Nesirenku nealkoholinių alternatyvų, limonadų, geriau pasimėgauju mėgstamu patiekalu.“

Džiaugiasi atsisakęs alkoholio ir cigarečių

Marijampolietis pasakojo, kad sprendimas atsisakyti priklausomybių buvo vienas geriausių dalykų, ką jis padarė savo gyvenime.

Anot jo, poveikis pasijuto ne tik psichologiškai, tačiau taip pat jis ėmė jaustis kur kas geriau fiziškai. Arnas pridūrė, kad jausmas toks, tarsi gyventi būtų pradėjęs tik dabar.

„Kai nebėra alkoholio gyvenime, tai ne tik savaitgalį jauti malonumą gyventi, bet apskritai kiekvieną dieną, pasikeičia gyvenimo ritmas, miegas susitvarko, kiekvieną dieną jautiesi gerai tiek kūne, tiek mintyse. Tada daugiau laiko atsiranda saviems hobiams, pomėgiams.

Dabar esu labai patenkintas savo sprendimu, kiekvienam tai rekomenduočiau. Taip konkrečiai pokytį sunku priskirti kažkokiam dalykui, nes pasikeitimai esminiai gyvenime buvo trys: mityba, sportas, priklausomybių atsisakymas.

Jie kardinaliai pakeitė savijautą, nes prieš tai būdavo labai didelis energijos stygius, jausdavau galvos skausmą beveik kasdien, būdamas 25-erių turėjau padidėjusį kraujospūdį, nuo kurio gerdavau vaistus, buvo didelis viršsvoris.

Susitvarkius šiuos dalykus, susitvarkė mano gyvenimas. Taip kokybiškai niekada negyvenau, turiu daugiau energijos, motyvacijos nei būdamas jaunas ar paauglys“, – šyptelėjo jis.

Arnas džiaugiasi, nes tokie pokyčiai šiuo metu vyksta ne tik jo gyvenime. Pasak pašnekovo, jo aplinkoje vis pradėjo daugėti žmonių, kurie perkopus 30-metį suprato, kad džiaugsmas – ne svaigaluose.

„Mane džiugina, kad mano aplinkoje, kurioje anksčiau buvo alkoholis ir cigaretės, nuo 30 metų daug kas ima suprasti, kad džiaugsmas ir laimė yra visai ne ten“, – baigė pokalbį jis.

Arnas savo patirtimis ir patarimais su sekėjais ir visais besidominčiais sveika gyvensena dalijasi socialiniame tinkle „Instagram“ „skanus.zmogus“ paskyroje.