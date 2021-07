„Magrės baldai“: ko išmokė dinamiška rinka per 25 metus

Verslo pradžia ir novatoriška 1996-ųjų vizija

Retai kas susimąsto, kokia buvo šiandien didelio rinkos žaidėjo pradžia, tačiau veržlios kompanijos atstovė sugrįžta į 1996-uosius – tuometinis įmonės savininkas Zbislavas Jodikas kartu su žmona nusprendė kurti minkštų baldų verslą nuo nulio. Pašnekovė šypsosi, jog pirmoji sofa buvo suprojektuota ir pagaminta įkūrėjų rankomis, taip gimė „Magrės baldai“. Tiesa, ambicinga vizija iškart skyrėsi nuo tuometinės rinkos paveikslo.

„Tuo metu pagaminti kažką kitokio, kas rinkoje neegzistavo, buvo išties nemenkas iššūkis. Elementari priežastis – nebuvo didelio gamybinių medžiagų pasirinkimo. Teko rinktis iš kelių variantų – gaminti vadinamą „šabloninę“, paprastą sofą, kurią galėjai rasti kone pas kiekvieną lietuvį namuose, ar pagaminti kitokį, išskirtinio dizaino, įdomų baldą“, – apie tuometines galimybes pasakoja marketingo ekspertė Marta Rudėnė.

REKLAMA

„Norėjome išskirtinumo, todėl nuo pat pradžių savo versle išsikėlėme tikslą gaminti tokias sofas, kurios būtų tvirtos, savo unikaliu dizainu išsiskirtų iš kitų gaminių“, – sako vadovė ir priduria, kad jau tuomet nustatyti kokybės standartai lėmė modernios, šiandien matomos sofos-lovos modelį.

Ketvirtis amžiaus dinamiškoje rinkoje ir sprendimai, suformavę modernų verslą šiandien

Paklausta apie šiuolaikinį verslą šiandien, M. Rudėnė pabrėžia, kad rinkoje ilgus metus išlikti padėjo dar pirminėje verslo stadijoje suformuotas tvirtas vertybinis pamatas, kurio centre – vartotojas.

„Nuo pat pirmųjų verslo įkūrimo dienų baldai gyveno kartu su mūsų šeima, todėl namuose sofos buvo išbandytos, įvertintos ir perkuriamos iš naujo taip, kad atitiktų mūsų pačių lūkesčius – būtų kuo tvirtesnės, išlaikytų visus kasdienius išbandymus“, – dėsto pašnekovė ir priduria, kad lygiai tokia pat filosofija vadovaujamasi šiomis dienomis.

Vieno sėkmingiausių lietuviškų baldų gamintojų atstovė įsitikinusi, kad šiuolaikinė įmonė turi atspindėti vis labiau šiandien pabrėžiamą derinį: unikalų, individualumą išreiškiantį stilių ir kokybišką funkcionalumą.

„Sprendimas gaminti tvarius baldus buvo pamatinis ir nekintamas verslo pradžios pamatas. Baldai yra pagaminti iš kruopščiai atrinktų, kokybiškų medžiagų, tvirtos buko medienos rėmo, ilgaamžio poliuretano. Konstrukcijų modeliai apgalvoti iki detalių tam, kad tarnautų dešimtmečius“, – dalinasi vadovė.

„Tačiau gaminant baldus, kuriant naujas kolekcijas ir jas įdomiai pateikiant visuomenei, itin reikalingas nestandartinis, kūrybinis mąstymas. Kūrybingumas yra viena iš dedamųjų verslo vertybių“, – M. Rudėnė pabrėžia kūrybinių sprendimų svarbą.

Lokalus, bendruomeniškas, ekologiškas – ateities raktažodžiai

Prakalbus apie verslo vystymą Lietuvoje, pašnekovė tikina: turint tinkamą vertybinį pamatą, lokalus verslas yra didelė stiprybė. Šiandienos vartotojas, dairydamasis unikalaus gaminio, vis drąsiau atsigręžia į patikimą, kokybišką produkciją, gaminamą vietinių amato meistrų.

REKLAMA

„Tai suteikia žmonėms progą labiau įsitraukti į procesą. Kadangi kuriame ir gaminame čia, Lietuvoje, greitai sprendžiame kilusius klausimus, – pasakoja M. Rudėnė. – Be to, tai padeda įmonei geriau įgyvendinti zero waste filosofiją. Klientas, sugalvojęs po metų pakeisti audinio spalvą, gali kreiptis į mus ir profesionalų komanda atnaujins gaminį, taip ženkliai pratęsdama šio naudojimo laiką.“

Anot „Magrės baldų“ marketingo vadovės, moderni įmonė šiandien neatsiejama nuo atsakingo vartojimo, planetai draugiškos vizijos. Ji teigia, jog būtent dėl šios priežasties kompanijoje kasmet įdiegiami novatoriški gamybos procesų sprendimai, pasirenkamos tvarios baldų ir perdirbamos pakuočių medžiagos.

„Esame draugiški tiek gamtai, tiek savo bendruomenei: pirkėjams, darbuotojams. Mums svarbus komandinis darbas, bendras tikslas gaminti tvirtus, ilgaamžius baldus. Atsakomybė savo darbuotojams ir klientams – pamatas, kurio laikomės iki šiol, jis išlaiko mūsų verslą stiprų“, – sako pašnekovė ir dar kartą pabrėžia, kad modernus verslas negali būti abejingas, jis turi dalintis vaisiais.

Šiuolaikinis vartotojas – atsakingas ir aiškiai žinantis, ko nori

„Mūsų vartotojui svarbu žinoti, ką jis gauna už sumokėtus pinigus. Rinkdamiesi mūsų baldus, žmonės renkasi žinojimą, kur ir kas pagamino atitinkamus daiktus, kiek jie laikys, net kaip jie atrodys po vienerių ar penkerių metų“, – marketingo vadovė pradeda piešti modernaus vartotojo paveikslą.

„Pagrindiniai pirkėjo lūkesčiai šiandien: patogumas, funkcionalumas, spalvų ir modelių pasirinkimo įvairovė, – sako M. Rudėnė. – Šiuo metu ryškėja didesni reikalavimai dizainui – baldas pakeliamas ant aukštesnių kojelių, leidžiančių naudotis robotais-siurbliais. Gyventojai strategiškai planuoja erdvę, todėl patys baldai vis kompaktiškesni. Pastebime, jog pirmenybė teikiama komfortiškiems, išties patogiems gaminiams.“

Pašnekovė svarsto, kad įmonės ne be reikalo integruoja atsakingesnius įpročius – pats vartotojas šiandien renkasi atsakingai, galbūt dėl to nevengia investuoti daugiau, bet į kokybišką, funkcionalų gaminį. Šiandien stilius ir patogumas, gebėjimas maksimaliai prisitaikyti ir sumaniai panaudoti išmaniąsias technologijas eina išvien.

REKLAMA

Nuolat pulsuojantis verslas, arba prijaukinti pokyčiai

Paklausta, ką mano apie spartų vartotojų lūkesčių kitimą, M. Rudėnė tikina, kad atėjo laikas priprasti prie nuolatinių pokyčių ritmo, išmokti tiesiog atitinkamai reaguoti į paties vartotojo poreikius ir, apskritai, platesnio masto situacijas.

„Nuolat keliame naujus tikslus sau, siekiame kuo kokybiškiau aptarnauti klientus, svarstome, kaip suteikti jiems visavertę paslaugą. Pavyzdžiui, neseniai papildėme savo asortimentą baldų priežiūrai skirtomis priemonėmis, įtraukėme papildomas paslaugas, susijusias su kokybe ir aptarnavimu atėjus garantinio laikotarpio termino pabaigai“, – neseniai įvestas naujoves vardina vadovė.

„Koja kojon žengiame su naujomis technologijomis. Suteikiame galimybę užsisakyti baldus su USB jungtimi, integruotu jutikliniu apšvietimu, siūlome audinius, pritaikytus augintiniams. Šiuo metu rinkoje atsirado antivirusinis „Strong“ audinys, kuris padeda kovoti su bakterijomis“, – M. Rudėnės manymu, novatoriškas, ilgus metus išliksiantis verslas ir negali būti kitoks, tik dinamiškas.

Ne vieną apdovanojimą baldų dizaino kategorijoje pelniusios įmonės atstovė, paklausta apie nominuotus ar prizus pelniusius gaminius, patikina, kad laimintys baldai yra geriausias vartotojo lūkesčių veidrodis. Trumpai tariant, šiandien laimi patogumas kasdieniame gyvenime.

Netolimos baldų rinkos ateities tendencijos

„Kalbant apie baldų rinką, vis aiškiau, kad pradės dominuoti tie baldai, kurie reikalaus mažiau žmogaus įsikišimo ir rankų darbo. Taip pat ir švarių formų produktai, pagaminti iš kelių skirtingų, minimalistinių medžiagų. Galime daryti prielaidą, kad rankų darbas ateityje brangs ir išlaikyti konkurencingą baldų kainą darysis vis sunkiau“, – svarsto pašnekovė.

„Minkštų baldų konstrukcijos ir pasiuvimo procesai turėtų būti dar labiau optimizuoti, paprastesni. Vis dėlto, visada bus vertinami nišiniai, rankų darbo baldai, skirti nedideliam klientų ratui, brangesni“, – prideda M. Rudėnė.

REKLAMA

Įveikti pandemijos iššūkiai ir svarbios pamokos

Kalbant apie sėkmingą verslą ir gebėjimą prisitaikyti, šiandien kone neišvengiamas pandemijos klausimas. Paklausus apie pandemijos pamokas, pašnekovė dalinasi kiekvienam verslo pasaulio atstovui itin vertingomis įžvalgomis – kokie priimti sprendimai padėjo išlikti, net sustiprino kasdienius procesus.

„Reikėjo visas jėgas nukreipti į pirkimo proceso perorientavimą. Minkštų baldų poreikis gal ir sumažėjo, tačiau išliko, tad privalėjome įdėti daug pastangų tam, kad palengvintume kliento pirkimą internetu. Renkantis minkštą baldą, norisi ant jo atsisėsti, išbandyti“, – kilusiais nišinės rinkos iššūkiais dalinasi marketingo vadovė ir netrunka pateikti originalaus sprendimo pavyzdį.

„Sukūrėme netgi ekskursiją su konsultantu po virtualią „Magrės baldų“ parduotuvę ir, smagu sakyti, jog tą sėkmingai padarėme pirmieji baldų sektoriuje. Klientai galėjo užsisakyti patikusių audinių pavyzdžius į namus ir taip lengviau išsirinkti norimą spalvą“, – M. Rudėnė pristato neeilinę idėją.

Vadovė dalinasi, kad visas dėmesys buvo nukreiptas į vartotoją: siekta ne tik kiekvieną aptarnauti greitai bei profesionaliai, bet ir suteikti kiek įmanoma daugiau pirkimo procesą palengvinančių priemonių. Tiesa, čia vėl sugrįžtama prie lokalaus verslo privalumų.

„Kolekcija „Vytis“ gimė per pirmąjį karantiną, kuomet niekas nebuvo aišku. Daugelis panašių verslų buvo neužtikrinti net dėl kasdienių procesų, o mes tik įsitikinome, kaip mums svarbu gaminti savo produkciją čia, Lietuvoje. Būtent todėl naująją kolekciją įprasminome skambiu, mums visiems brangiu pavadinimu, kuris unikaliai linijai suteikė dar daugiau stiprybės ir šarmo”, – sako pašnekovė.

„Nusprendėme kiekvienam užsisakančiam kolekcijos gaminius padovanoti Vyčio simbolika išsiuvinėtą pagalvėlę”, – šypsosi M. Rudėnė.

Galbūt tai ne tik simbolinė dovana, bet ir priminimas kiekvienam verslui, kad mažos ar didelės pergalės gimsta tik tuomet, kai suformuotos kertinės vertybės išlieka nepajudinamos, bet atgimsta vis naujais, drąsių idėjų pavidalai