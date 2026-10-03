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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Lietuvoje per 10 metų mirčių nuo kraujotakos ligų sumažėjo beveik 4 tūkst.

2026-10-03 20:15 / šaltinis: ELTA
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2026-10-03 20:15
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Nors per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų mažėjo, šios ligos išlieka dažniausia lietuvių mirties priežastimi. Pernai dėl jų mirė kiek daugiau nei pusė visų mirusiųjų šalyje. 

Ligoninė (Tomas Urbelionis/Fotobankas)

Nors per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų mažėjo, šios ligos išlieka dažniausia lietuvių mirties priežastimi. Pernai dėl jų mirė kiek daugiau nei pusė visų mirusiųjų šalyje. 

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Higienos instituto duomenimis, per dešimtmetį mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų skaičius sumažėjo beveik 3,9 tūkst. – nuo  23 103 iki 19 232 per metus. Nepaisant to, pagal mirtingumą Lietuva daugiau nei du kartus viršija Europos Sąjungos vidurkį. 

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Lietuvoje per dešimtmetį mirčių nuo kraujotakos ligų sumažėjo beveik 4 tūkst.

Hipertenzinėmis ligomis 2025 metais sirgo 30 proc. Lietuvos gyventojų – moterų dalis siekė 26,8 proc., vyrų – 33,7 proc. Pažymima, kad nors hipertenzinių ligų rodiklis buvo didesnis tarp moterų, vyrų ligotumas augo sparčiau.

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Cerebrovaskulinėmis ligomis pernai sirgo 6,3 proc. gyventojų. Per dešimtmetį šių ligų rodiklis rodiklis padidėjo tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų. Tuo metu išeminės širdies ligos dinamika buvo kitokia – vyrų ligotumo rodiklis padidėjo, o moterų – šiek tiek sumažėjo.

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Miokardo infarktu vyrai sirgo beveik dvigubai dažniau nei moterys. Insulto rodikliai tarp lyčių buvo panašūs, nors pastaruosius penkerius metus vyrų rodiklis buvo tik šiek tiek didesnis nei moterų.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro atstovė Jonė Jaselionienė teigia, kad šie duomenys atskleidžia dvejopą situaciją – mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų mažėja, tačiau ligų paplitimas didėja.

„Tai reiškia, kad vis daugiau asmenų, sergančių lėtinėmis širdies kraujagyslių ligomis, išgyvena ilgiau. Tačiau vien gydymo nepakanka – svarbi išlieka ligų prevencija, jų ankstyva diagnostika ir aktyvesnis gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose“, – pranešime cituojama J. Jaselionienė.

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