Lietuviui išėjus grybauti šeima net nenumanė, koks košmaras jų laukia: skubiai kreipiasi į visus

Šiandien Alytaus vyriausiasis policijos komisariatas pranešė liūdną žinią apie tai, kad, deja, vyras buvo rastas negyvas.
„Su liūdesiu, pranešame, kad vyras rastas negyvas.
Alytaus apskrities policijos pareigūnų vardu reiškiame užuojautą artimiesiems“, – rašė jie pranešime žiniasklaidai.
Policija siunčia žinią visiems
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnų „Facebook“ įrašu su žinute „saugiai grybauk – saugiai grįžk“, nes kasmet prasidėjus grybavimo sezonui pasipila ne tik gėrybių nuotraukos, bet ir istorijos apie dingusius asmenis, plinta prašymai padėti surasti pasiklydusius artimuosius.
Pasidalintame vizuale pareigūnai pateikia svarbiausią informaciją, ką būtina įsiminti prieš iškeliaujant į mišką ar jau atsidūrus jame – visi šie patarimai padės grybauti saugiai, užtikrinti ir savo, ir savo turto saugumą.
Nepamirškite pasirūpinti ne tik savimi, bet ir artimaisiais, ypač vyresnio amžiaus ar turinčiais sveikatos problemų – perduokite jiems svarbią informaciją ir pasirūpinkite, kad grybauti jie išeitų tinkamai pasiruošę.
„Saugokime save ir savo artimuosius!
Grybų ir uogų sezonas jau įsibėgėjo, todėl vis daugiau žmonių traukia į miškus. Primename – pasirūpinkime savo ir artimųjų saugumu, ypač jei jie vyresnio amžiaus ar turi sveikatos problemų.
Ruošiantis į mišką nepamirškite:
– Praneškite artimiesiems, kur vykstate ir kiek laiko planuojate būti.
– Turėkite pilnai įkrautą telefoną, o jei įmanoma – ir atsarginę bateriją (power bank).
– Būtinai pasiimkite vandens ir reikalingus vaistus.
– Neikite į mišką, jei jaučiatės blogai.
– Jei vykstate automobiliu – nepalikite jame matomų vertingų daiktų, visuomet užrakinkite duris ir langus.
– Grybaukite ir uogaukite tik gerai žinomose vietose, venkite pelkių ir tankumynų.
– Pasiklydus ar prireikus pagalbos – skambinkite numeriu 112.
Būkime atsakingi ir rūpestingi – saugumas pirmoje vietoje!“ – buvo rašoma Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnų pasidalintame vizuale.
