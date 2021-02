Lietuviai vestuvėms negaili penkiaženklių sumų: atskleidė, kaip sutaupyti

„Ant sparnų“ įkūrėjos Gabrielė ir Agnė pasakoja, kad prieš pradėdamos planuoti vestuves nuėjo ilgą kelią – jos pradėjo nuo vaišių staliukų ir aptarnavimo po ceremonijos.

„Galiausiai bedirbant ceremonijos vietose, pastebėjome, kaip nejučia mes imamės ir vestuvių koordinatorės vaidmens. Tekdavo ir nuotakai gėles, dovanas, skėtį palaikyti, suknelę taisyti, svečiams padėti surasti įėjimą ar išėjimą iš bažnyčios, organizuoti pasitikimą su žiedlapiais po ceremonijos ir t.t.

Vėliau atskyrėme vaišių staliukų paslaugą nuo koordinavimo ir koordinuoti vestuves pradėjome atskirai. Koordinavimas mus įtraukė ir į vestuvių planavimą, o kad įtvirtintume savo žinias ir praktiką – pabaigėme „Vestuvių Verslo mokyklą“ ir tapome kvalifikuotomis vestuvių planuotojomis“, – apie darbų pradžią pasakoja vestuvių planuotojomis tapusios merginos.

Kam lietuviai netaupo?

Pasak vestuvių planuotojų, jos yra pastebėjusios, kad lietuviai vidutiniškai vestuvėms skiria apie 10–13 tūkst. eurų. Lietuviai netaupo pinigų kokybiškiems vestuviniams žiedams, šventės vietai ir fotografams.

„Vis daugiau supranta, kad kartais mažiau yra geriau, ir ne visuomet yra gera mintis užsisakyti automobilį, kelis šou vakaro metu, ir taip atimti svarbią biudžeto dalį, kaip pavyzdys, nuo kokybiško fotografo paslaugų“, – pasakoja vestuvių planuotojos.

Nuo ko pradėti?

Moterys įvardija ir nuo ko pirmiausiai derėtų pradėti šventės planavimą. Svarbiausia – išsirinkę šventės datą nepulkite ieškoti tiekėjų. Pirmiau susidarykite šventės viziją ir susidėliokite prioritetus. Jeigu prieš tai buvote vestuvėse, apsvarstykite, kas jose patiko, o kas ne.

Tuomet nusistatykite biudžetą – sumą, kurią daugiausiai galite skirti vestuvėms. Tuomet pradėkite planuoti, ką kviesite į vestuves. Sudarę svečių sąrašą įdėmiai, peržvelkite keletą kartų ir išbraukite tuos žmones, su kuriais nebendraujate jau ilgiau nei pusę metų, ir/arba jūs nesupyktumėte, jei jūsų nepakviestų į savo vestuves.

Taip pat išsirinkite, kokios ceremonijos norite – ar civilinės, ar bažnytinės ir nutarkite, kaip atrodys jūsų šventė. Tuomet nuspręskite, ar turite pakankamai laiko ir noro viską susiplanuoti patys, ar samdysitės tam vestuvių planuotoją.

Kaip sutaupyti?

Jeigu norite, kad jūsų šventė mažiau patuštintų kišenes, yra keletas patarimų, kaip sutaupyti.

Pirmiausia apsvarstykite galimybę kelti vestuves ne savaitgalį, o darbo dieną ir be nakvynės. Be to, dar pigiau bus, jeigu savo meilės dieną kelsite spalio-balandžio mėnesiais, kai vadinamasis vestuvių sezonas bus pasibaigęs.

Dar vienas „piniginei draugiškas“ sprendimas – susiaurinti svečių sąrašą ir neišlaidauti smulkmenoms, tokioms kaip fejerverkai, piramidės šou, automobilio nuoma, dovanos svečiams, šviečiančios raidės ir panašūs atributai, tačiau, jeigu taupyti neplanuojate, galite drąsiai rinktis šiuos šventinius atributus.

Be to, vestuvių planuotojos nurodo, kad šiais laikais nebemadinga nuomotis limuzinus, puošti automobilius gėlėmis ir tai dar ne viskas:

„Šiais laikais jau tikrai nebėra populiaru pamergės ir pabroliai, muzikantai-vedėjai, kviečiantys kilnoti taurelę, apvilktos kėdės baltomis „kojinėmis“...

Taip pat ilgai neužsistovėjo ir tokios mados kaip šviečiančios raidės ir įvairios foto sienelės. Dabar vertinamos natūralios, organiškos fotografijos, kuriose nereikia papildomų dekoracijų, ir pagrindinis nuotraukos tikslas įamžinti jaunųjų emociją ir tikrumą“, – sako Agnė ir Gabrielė.

Kam netaupyti?

Tačiau yra ir keletas dalykų, kuriems taupyti niekada nepatariama:

„Niekada netaupykite savo įvaizdžiui. Taip pat nesirinkite pačios pigiausios šventės vietos, fotografo, vedėjo, maisto meniu, dekoratorės ir floristės paslaugų. Visuomet pagalvokite, kas vertingiau ir įsimintiniau – ar kokybiška 30 asmenų vakarienė restorane su vedėjo programa, ar 2 parų šventė medinėje pirtyje su 50 svečių“, – sako vestuvių planuotojos.

Būtent dekoras ir floristika, apšvietimas yra tai, kam lietuviai pinigų vis dar pagaili.

„Lietuviai vis dar nėra linkę investuoti į šventės apšvietimo aparatūrą ir samdytis profesionalius apšvietėjus, kas tikrai liūdina, nes apšvietimas sukuria stebuklingą atmosferą, pabrėžia visą dekorą, puokštes ant stalų ir nukreipia dėmesį nuo trūkumus turinčių patalpos vietų.

Šioms sritims taupyti negalima, nesvarbu, ar rinktumėtės minimalų dekorą ar pompastišką. Jūsų vestuvių šventė bus tik kartą gyvenime ir ji turi būti išskirtinė visomis prasmėmis“, – šypteli jos.

Kokios klaidos pasitaiko dažniausiai?

„Didžiausia klaida – daryti taip, kaip daro kiti. Neįsigilinti, ar tikrai man reikia užsisakinėti tuos pačius tiekėjus, kaip ir draugams prieš 5 metus. Užkrauti planavimo ir dienos koordinavimo rūpesčius savo liudininkams, draugams, tėvams... Bei taupyti ten, kur draudžiama, ir išlaidauti ten, kur nebūtina“, – sako vestuvių planuotojos.

Moterys skatina pagalvoti, ar nutarus viską susiplanuoti patiems, šventės dieną verta visus rūpesčius perkelti ant artimųjų pečių. Jos ragina pagalvoti apie dienos koordinatorę, kuri padėtų išvengti papildomo streso tiek jums patiems, tiek svečiams ir leistų tiesiog mėgautis švente.

„Ir mūsų palinkėjimas – kad ir kaip lauktumėte TOS dienos, nepamirškite mėgautis kiekviena akimirka DABAR ir tuo keliu, kurį einate santuokos link (šypsosi). Tai yra labai gražus kelias, ir vertinkite kiekvieną dieną, nes po vestuvių jūs labai pasiilgsite to jaudulio ir to proceso, kurį gvildenate dabar“, – linki vestuvių planuotojos.