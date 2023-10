Lietuvė reklamuoja megztuką su užrašu „Russia peace“: pateikė savo versiją

Susisiekus su internetinės parduotuvės savininke ji teigė, kad siunčiama žinutė liko nesuprasta ir kad karo jokiu būdu nepalaiko. Tokia žinute ji pasidalino ir butiko „Instagram“ paskyroje.

„Džemperius mes jau ištrynėme. Likome nesuprasti, kas yra natūralu, nes tas žodis, parašytas ant džemperio, iš savęs yra jautri tema.

Mes turėjome drąsos jį nusipirkti vien dėl to, nes mes žinojome, ką mes norime ištransliuoti iš to užrašo, bet klientai to nesuprato.

Mūsų klientai žino, ypač mano sekėjai, kad aš vakar verkiau į kamerą dėl įvykių Izraelyje ir visų išpuolių, čia yra jautrios temos. Mes tikrai nepalaikome teroristinių valstybių, tokių kaip Rusija“, – tikina moteris.

Žinutė suprasta neteisingai

„Pagal mus, tas užrašas ant džemperio kaip tik reiškia gražiąją forma „F**ck Russia“. Jei būtų džemperių su tokiu užrašu, mes būtume jų pirkę labai daug. Gaila, kad tokių nėra, nes tai atsimuša į drąsą žmonių, kurie neišdrįstų tokio nusipirkti.

Vienas žmogus rašė, kad džemperiai turėjo būti su užrašu „Ukraine peace“, tačiau, manau, kad čia kaip tik iš kitos pusės.

Ukraina yra vieninga valstybė, ją užpuolė. Tai mes prašome Rusijos taikos ir nutraukti karą, šio džemperio ir buvo tokia esmė“, – situaciją paaiškino Justina.

Prasidėjus kartui Ukrainoje, 2022 metais moteris buvo įkėlusi įrašą į socialinius tinklus, kuriame rašė, kad dėl karo veiksmų Ukrainoje jaučia pareigą atidėti naujos kolekcijos pristatymą, nes šiame kontekste tokie dalykai nebėra svarbūs.

„Tikrai neturėjome omenyje, kad palaikome karą. Atsiprašome, jei iš mūsų pusės taip atrodė“, – viešai savo klientų atsiprašė parduotuvės įkūrėja.