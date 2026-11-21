Su „Lidl Plus“ programėle bananų kilogramas kainuos vos 0,89 euro, atrinktiems sūriams bus taikoma net 30 proc. nuolaida, o „Favorina“ panetonę su šokoladinio kremo įdaru bus galima įsigyti tik už 5,99 euro.
Be šio pasiūlymo, „Lidl“ parduotuvėse pirkėjai gali rasti ir daugiau skirtingų panetonių – nuo labiau tradicinių iki variantų su įvairiais įdarais. Artėjant šventėms šis itališkas kepinys tinka ne tik desertui prie kavos ar arbatos, bet ir kaip paprasta vaišių ar nedidelės dovanos idėja.
Pagrindiniam pietų patiekalui šįkart verta rinktis šviežią viščiuką broilerį – jo kilogramas kainuos vos 1,99 euro. Visas viščiukas – universalus pasirinkimas pietums: jį galima kepti orkaitėje kartu su bulvėmis ar kitomis daržovėmis, gardinti česnaku, citrina ir mėgstamomis žolelėmis. O jei dalis mėsos lieka, kitą dieną ją lengva panaudoti salotoms, sumuštiniams ar kitiems greitiems patiekalams.
Orkaitėje keptas viščiukas su česnakais, citrina ir daržovėmis
Traški odelė, sultinga mėsa ir kartu iškeptos daržovės – paprastas pasirinkimas sotiems pietums ar vakarienei.
4 porcijoms reikės:
- 1 šviežio viščiuko broilerio;
- 600–700 gramų bulvių;
- 2 morkų;
- 1 citrinos;
- 4 česnako skiltelių;
- 2 valgomųjų šaukštų aliejaus;
- kelių čiobrelio arba rozmarino šakelių;
- druskos;
- šviežiai maltų juodųjų pipirų.
Gaminimas
Viščiuką nusausinkite, iš išorės ir vidaus pagardinkite druska bei pipirais. Į vidų įdėkite perpus perpjautą citriną, česnako skilteles ir kelias žolelių šakeles.
Bulves ir morkas supjaustykite stambesniais gabalėliais, sumaišykite su aliejumi, druska ir pipirais bei paskleiskite kepimo inde. Ant daržovių dėkite viščiuką.
Kepkite iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje maždaug 1–1,5 valandos, priklausomai nuo viščiuko dydžio. Kepimo metu daržoves galima kartą permaišyti, o viščiuką apšlakstyti inde susikaupusiomis sultimis.
Iškepusį viščiuką prieš pjaustant palikite 10–15 minučių pailsėti. Patiekite su kartu iškepusiomis daržovėmis, o šalia galima pasiūlyti ir paprastų žaliųjų salotų.
Skanaus!
Visus „Supersavaitgalio“ pasiūlymus rasite 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.
Straipsnį parengė: „LIDL“.
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