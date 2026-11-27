Vienas ryškiausių šio „Supersavaitgalio“ pasiūlymų – lietuviškos morkos. Jų kilogramas kainuos vos 0,29 euro – net 51 proc. pigiau nei įprastai. Morkos pravers tiek kasdieniams pietums, sriuboms ar troškiniams, tiek kepiniams, todėl tai gera proga jų atsargomis pasirūpinti ir ilgesniam laikotarpiui.
Kavos mėgėjai galės papildyti ir namų atsargas – perkant dvi 500 gramų „Dallmayr Classic“ maltos kavos pakuotes su „Lidl Plus“ programėle, viena jų kainuos vos 5,99 euro.
O prie savaitgalio kavos puodelio tiks „Belbake“ glazūruoti migdolų riešutai. 200 gramų pakuotė su „Lidl Plus“ programėle kainuos tik 1,19 euro – net 39 proc. pigiau.
Savaitgalio desertui – nesudėtingas morkų pyragas
Morkos tinka ne tik sriuboms ar garnyrams – iš jų galima iškepti ir drėgną, kvapnų pyragą, kuris puikiai tiks prie popietės kavos ar arbatos.
Morkų pyragui reikės:
- 250 g smulkiai tarkuotų morkų;
- 200 g kvietinių miltų;
- 150 g cukraus;
- 2 kiaušinių;
- 120 ml aliejaus;
- 1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių;
- 1 arbatinio šaukštelio cinamono;
- žiupsnelio druskos;
- saujos smulkintų riešutų, jei norisi.
Gaminimas:
Kiaušinius išplakite su cukrumi, supilkite aliejų ir išmaišykite. Kitame dubenyje sumaišykite miltus, kepimo miltelius, cinamoną ir druską. Sausus ingredientus įmaišykite į kiaušinių masę, tuomet sudėkite tarkuotas morkas ir, jei norite, smulkintus riešutus.
Tešlą supilkite į kepimo popieriumi išklotą formą ir kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 35–40 minučių.
Iškepusį pyragą palikite šiek tiek atvėsti, tuomet apibarstykite cukraus pudra arba patiekite su kreminio sūrio kremu.
Skanaus!
„Supersavaitgalio“ pasiūlymai „Lidl“ parduotuvėse galios lapkričio 28–29 d. Visus pasiūlymus rasite 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.
Straipsnį parengė: „LIDL“.
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