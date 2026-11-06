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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

„Lidl“ savaitgalį kviečia išbandyti Pekino antį – kilogramas vos 3,99 euro

REKLAMA / 2026-11-06 08:00 / šaltinis: tv3.lt
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Šį „Supersavaitgalį“ „Lidl“ pirkėjų laukia ypatinga kaina šviežiai Pekino ančiai – jos kilogramas kainuos vos 3,99 euro. Lapkričio 7–8 d. savaitgalį pirkėjai galės pigiau įsigyti ir mandarinų, o „Lidl Plus“ naudotojų lauks papildomos nuolaidos atrinktiems lydyto sūrio gaminiams bei tuno produktams.

Lidl parduotuvė

Šį „Supersavaitgalį“ „Lidl“ pirkėjų laukia ypatinga kaina šviežiai Pekino ančiai – jos kilogramas kainuos vos 3,99 euro. Lapkričio 7–8 d. savaitgalį pirkėjai galės pigiau įsigyti ir mandarinų, o „Lidl Plus“ naudotojų lauks papildomos nuolaidos atrinktiems lydyto sūrio gaminiams bei tuno produktams.

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„Lidl Plus“ programėlės naudotojai taip pat galės sutaupyti pirkdami mandarinus – jų kilogramas kainuos vos 1,49 euro. Atrinktiems lydyto sūrio gaminiams bus taikoma net 30 proc. nuolaida, o „Kaija“ tuno padaže keturių 110 gramų pakuočių rinkinį su „Lidl Plus“ programėle bus galima įsigyti tik už 7,95 euro.

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Pekino antis puikiai tinka tiek klasikiniams, tiek įdomesniems savaitgalio patiekalams. Ją galima kepti orkaitėje su obuoliais, derinti su citrusiniais vaisiais ar gardinti azijietiškais prieskoniais. „Lidl“ siūlo kelias nesudėtingas idėjas, kaip šio savaitgalio pasiūlymą paversti sočiais ir išraiškingais pietumis ar vakariene.

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Savaitgalio idėja – orkaitėje kepta Pekino antis su obuoliais

Klasikinis derinys su obuoliais tinka tiek savaitgalio pietums, tiek kiek šventiškesnei vakarienei.

4–6 porcijoms reikės:

  • 1 Pekino anties;
  • 3–4 obuolių;
  • 3 česnako skiltelių;
  • 1 arbatinio šaukštelio džiovintų čiobrelių;
  • druskos ir juodųjų pipirų;
  • 1 valgomojo šaukšto medaus;
  • 1 valgomojo šaukšto citrinos sulčių.

Gaminimas:

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Antį nusausinkite, įtrinkite druska, pipirais, smulkintu česnaku ir čiobreliais. Obuolius supjaustykite stambesnėmis skiltelėmis ir dalį jų sudėkite į anties vidų, likusius – aplink ją kepimo inde.

Antį kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje maždaug 1,5–2 valandas, priklausomai nuo jos dydžio. Kepimo pabaigoje sumaišykite medų su citrinos sultimis, mišiniu aptepkite antį ir dar kelioms minutėms padidinkite temperatūrą, kad odelė gražiai apskrustų. Iškepusią antį prieš pjaustydami palikite 10–15 minučių pastovėti, kad mėsa išliktų sultinga.

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Azijietiškas variantas – antis su mandarinais ir sojų padažu

Norint kiek kitokio skonio, Pekino antį galima derinti ir su šio „Supersavaitgalio“ mandarinais. Citrusiniai vaisiai suteikia mėsai gaivumo ir subalansuoja sodresnį antienos skonį.

4–6 porcijoms reikės:

  • 1 Pekino anties;
  • 3 mandarinų;
  • 3 valgomųjų šaukštų sojų padažo;
  • 1 valgomojo šaukšto medaus;
  • 2 česnako skiltelių;
  • nedidelio gabalėlio imbiero;
  • juodųjų pipirų.

Gaminimas:

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Sumaišykite sojų padažą, medų, smulkintą česnaką, tarkuotą imbierą ir vieno mandarino sultis. Gautu marinatu ištrinkite antį, o likusius mandarinus supjaustykite ir sudėkite į kepimo indą šalia mėsos.

Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 1,5–2 valandas, kepimo metu kelis kartus apšlakstydami išsiskyrusiomis sultimis. Pabaigoje antį galima trumpam kepti aukštesnėje temperatūroje, kad odelė taptų traškesnė.

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Visus „Supersavaitgalio“ pasiūlymus rasite 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
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Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
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