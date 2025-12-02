Legendinis „Coca-Cola“ karavanas vienam vakarui sugrįžta į Vilnių: pasižymėkite datą

„Kviečiame visus bent vienam vakarui stabtelėti prieššventinėje skuboje ir tą laiką praleisti drauge su savo artimiausiais pasineriant į kalėdinę karavano magiją.
Šiemet šventine dvasia įsikvėpti padės ne tik linksmų pramogų kupina kelionė po karavano vidų, bet ir naujos staigmenos jo išorėje. Atvykusius svečius sveikins Kalėdų senelis, tradiciškai lauks ir kalėdinis paštas bei dirbtuvės, kuriose kiekvienas galės sukurti savo šventinę puošmeną eglutei“, – sako Baltijos šalių komunikacijos vadovė Liis Lepik.
Atvyks kalėdinis karavanas
18,6 m ilgio, 2,5 m pločio ir daugiau kaip 19 tonų sveriantis įmonės Kalėdų karavanas savo kelionę pradės Varšuvoje ir iki žiemos švenčių apsilankys visose trijose Baltijos šalių sostinėse. Visų, norinčių patirti jo magišką pasaulį, džiaugsmingai praleisti laiką užsiimant švenčių įkvėptomis veiklomis, karavanas lauks jau gruodžio 16 d. nuo 16 iki 20 val. Vilniaus Katedros aikštėje, rašoma pranešime spaudai.
Renginio metu lankytojai galės ne tik pamatyti Kalėdų karavano interjerą, bet taip pat išbandyti kūrybines dirbtuves, kuriose kiekvienas galės susikurti unikalią kalėdinę puošmeną savo artimiesiems, įamžinti šventinę nuotaiką žaismingose nuotraukose, pabendrauti su Kalėdų seneliu, išbandyti kitas laukiančias staigmenas.
Stiprinti ryšį su artimaisiais, pasidalinti su jais savo gerumu ir rūpestingumą skleidžiančiu žodžiu padės kalėdinis paštas, kur svečių lauks jaukūs ir meniški atvirlaiškiai. Ant jų užrašytais kalėdiniais sveikinimais, kad gerumo įkvėpti linkėjimai ir šventinė nuotaika tikrai pasiektų jūsų artimuosius, pasirūpins Lietuvos paštas.
„Prasminga ir džiugu prisidėti kuriant šventinę nuotaiką, nes kokybiškai praleistas laikas kartu su šeima ir artimaisiais bei gerumas, kurį kiekvienas sudeda į savo sveikinimą, yra didžiausia dovana. Kalėdinis paštas yra daugiau nei tradicija, kiekvienas išsiųstas atvirlaiškis – tai prisiminimas, sujungiantis kartas. Džiaugiamės, kad padedame kiekvienam linkėjimui pasiekti savo gavėją“, – sako Neringa Žukauskaitė, Lietuvos pašto Komunikacijos ir rinkodaros departamento vadovė.
Įmonė, taip pat skleisdama paramos žinutę savo bendruomenėms, šio karavano turo metu tęsia bendradarbiavimą su organizacija „Maisto bankas“, kurią bus galima paremti ir Kalėdų karavano viešnagės Vilniuje metu.
