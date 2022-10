Lankant kapus nekartokite šių klaidų: prisidarysite sau gėdos

Vilniaus laidojimo rūmų, Kauno ir Šiaulių laidojimo namų „Tylos namai“, Klaipėdos „Aterna“, „Žemaitijos gralis“ ir „Ramybės takas“ laidojimo namų atstovai naujienų portalui tv3.lt papasakojo, koks yra kapinių lankymo etiketas, ko vertėtų nepamiršti bei kokių klaidų nedaryti, kad nesudrumstumėte ramybės.

Kokios yra pagrindinės kapinių lankymo etiketo taisyklės?

Kapinių lankymo taisyklės viešai skelbiamos prie kiekvienų kapinių įėjimo ir apima viešosios tvarkos principus: netriukšmauti, nešiukšlinti, nevedžioti augintinių, netrikdyti rimties aplinkiniams ir neužsiimti kita veikla, nei kapų lankymas ir tvarkymas.

Kapinių lankymo etiketo principus galima apibrėžti ir šiek tiek paprasčiau – elgtis lygiai taip pat empatiškai ir kultūringai, kaip ir bet kur kitur.

REKLAMA

Į laidotuves einame apsirengę juodai, o kokią aprangą rinktis lankant kapus?

Spalvos – emocinės būsenos išraiška. Mūsų kraštuose juoda ir tamsiai violetinė spalva – gedulo ir rimties spalvos. Todėl nenuostabu, kad kuo artimesnis asmuo yra palaidotas, tuo natūraliau ilgesys ir gedulas išreiškiamas ir per spalvas. Tačiau tai galioja tik tiems, kurie patys taip nori.

Yra ir praktiškoji pusė – jeigu ateini tvarkyti kapų, šviesios spalvos ir šventiniai rūbai ne itin patogiausias sprendimas ravėti piktžoles ar sodinti gėles. Be to, ne visi turi būtent juodus drabužius.

REKLAMA

REKLAMA

Galima naudoti ir atskirą aksesuarą, pabrėžiant savo rimties nusiteikimą. Mirusiųjų lankymas – tai ateiti į svečius, aplankyti giminaitį ar draugą. Tik pokalbis vyksta kiek kitokia forma, mintimis, maldoje.

Vis dažniau žmonės fotografuoja kapus – ar tai neperžengia etiketo ribų?

Manau, kad jei tai daroma, yra konkretus tikslas: parodyti giminaičiui, pasilikti prisiminimui, o gal paminklas toks, kokį pastatyti norėtųsi ant kito artimųjų kapo, todėl reikia pavyzdžio. Šiame amžiuje medija neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis.

Žiūrint į pasaulio praktiką, yra tokių miesto kapinių, kuriose gali pasijausti kaip muziejuje po atviru dangumi, kur žmonės ir smalsauja, ir fotografuoja, ir lanko artimuosius – „Cimitero Monumentale“ yra viena iš dviejų didžiausių kapinių Milane, Italijoje.

Tęsiant mobiliųjų telefonų temą, kokios etiketo taisyklės galioja jų naudojimui kapinėse?

Ar kalbėti telefonu svečiuose yra mandagu? Bet jeigu reikia? Jeigu bažnyčioje ar laidotuvių apeigų metu skambina, ar mes turime pakelti?

REKLAMA

REKLAMA

Visada yra keli pasirinkimai – būtina atsiliepti arba nebūtina. Nutikus nelaimei skambinti artimam ir prašyti pagalbos – nieko tokio, bet jei yra trukdoma ramybė ir išreiškiama nepagarba aplinkiniams, tada vertėtų susimąstyti.

Vis tik, kokias klaidas dažniausiai kartoja tautiečiai, lankydami kapus?

Pagrindinė klaida – kapų lankymą laikyti prievole. Šios prievolės pasekmės ypač matosi mirusiųjų dieną. Kapai nukrauti žvakėmis ir gėlėmis. Visada tai kartojame tiems, su kuriais diskutuojame šiomis temomis, jei lankai kapus tik tam, kad juos lankyti.

Fizinis mūsų kūnas to pasiekti negali – tik mintys ir maldos gali pasiekti taip toli. Jei jau aplankome mirusįjį, tai pabendraukime su juo, prisiminkime išėjusius dažniau, ne tik per Vėlines ar visų mirusiųjų šventes.

Kviečia jungtis prie iniciatyvos

Vilniaus laidojimo rūmai taip pat kviečia jungtis į gražią socialinę akciją. Nuo spalio 30 iki lapkričio 2 dienos vakaro prie Vilniaus laidojimo rūmų „Ritualas“ sužibs „M“ formos žvakučių jūra, skirti atminti mirusiems artimiesiems.

REKLAMA

REKLAMA

„Uždegti žvakutes ne tik ant savo artimojo, bet ir ant neaplankyto kapo – toks šios Vilniaus laidojimo rūmų „Ritualas“ socialinės akcijos tikslas. Tradicija tapęs renginys ir šiemet kvies išreikšti pagarbą tiems, kurių nebėra ir kurių kapų niekas neaplanko.

Akcijos „Memoria“ (išvertus iš lotynų kalbos – „atminimas“) metu uždegs „M“ raidės formos žvakutes“, – teigė Vilniaus laidojimo rūmų atstovai.

Vienas iš akcijos tikslų – palaikyti mirusiųjų pagerbimo tradiciją, paraginti jaunimą saugoti šią tradicija per Vėlines susikaupti ramybėje, prisiminti išėjusius protėvius, artimuosius ir tėvynei nusipelniusius žmones. Be to, uždegti žvakutę ne tik ant artimųjų, bet ir pamirštų ar nelankomų kapų:

„Kituose miestuose kviesime kapinių lankytojus pasirūpinti ne tik savo artimųjų kapais ir kapavietėmis, bet ir šalia esančiais, niekieno neprižiūrimais kapais.“

Taip pat, Vilniaus laidojimo rūmų atstovų teigimu, savivaldybėse, iš kurių gaus leidimus, nemokamai dalins žvakeles.