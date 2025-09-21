Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Kurį langą pasirinktumėte? Nepatikėsite, ką tai išduos apie jus

2025-09-21 11:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-21 11:00

Daugelis nori geriau pažinti save, o ne vienas dažniau atranda laiko ir galimybių įsigilinti į vidų. Pavyzdžiui, kaip teigiama, tai padaryti gali padėti šis testas – jei reikėtų rinktis vieną langą, kurį pasirinktumėte?

Užduotis (nuotr. soc. tinklų)

Daugelis nori geriau pažinti save, o ne vienas dažniau atranda laiko ir galimybių įsigilinti į vidų. Pavyzdžiui, kaip teigiama, tai padaryti gali padėti šis testas – jei reikėtų rinktis vieną langą, kurį pasirinktumėte?

REKLAMA
0

Sužinojus daugiau apie savo vidinį „aš“, galite atskleisti pasąmonės paslaptis, kurios gali praversti kasdienybėje. Taip esą galite sužinoti, koks esate žmogus, kokios jūsų stiprybės, silpnybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taigi išbandykite šį asmenybės testą – nors tai yra tik pramoga, vis tik jūsų pasirinkimas gali padėti sužinoti įdomių dalykų apie save pačius, rašo jagranjosh.com.

REKLAMA
REKLAMA

Kurį langą pasirinktumėte?

Paveikslėlyje pavaizduoti penki langai ir jūs turite pasirinkti tą, kuris labiausiai patraukia. Per daug nemąstykite – leiskite pasąmonei atlikti savo darbą. Taigi, ką rodo tai, kurį langą pasirinkote?

REKLAMA

Langas nr. 1

Jei pasirinkote 1-uoju numeriu pažymėtą langą, tikėtina, kad esate intravertas. Mėgstate gyventi savo pasaulyje ir dažnai pasineriate į apmąstymus. Turite gerą širdį ir negalite pakęsti melagių ar apgavikų.

Niekada nesmogsite iš pasalų, kad pasisektų gyvenime. Tačiau kartais galite pernelyg pasinerti į savo mintis ir tapti išsiblaškęs. Vis dėlto jūsų gerumas ir tvirta širdis padeda įveikti visus sunkumus.

REKLAMA
REKLAMA

Langas nr. 2

Jei pasirinkote 2-ąjį langą, esate šeimos žmogus. Šeimą laikote svarbiausiu dalyku ir nepraleidžiate geriausių akimirkų su artimaisiais. Mėgstate būti namuose ir rūpintis mylimais žmonėmis.

Nors esate konkurencingas, kartu esate teisingas, jautrus ir dorovingas. Vis dėlto jūsų jautrumas gali būti ir didžiausia stiprybė, ir didžiausia silpnybė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Langas nr. 3

Jei pasirinkote 3-ąjį langą, esate tarsi laisvas paukštis, galintis skristi bet kur ir bet kada. Esate spontaniškas ir nemėgstate planuoti. Į gyvenimą žiūrite lengvabūdiškai ir nerūpestingai.

Turite talentą pasiekti puikių rezultatų bet kurioje srityje. Nesilaikote visuomenės nustatytų taisyklių, bet esate disciplinuotas ir protingas. Esate lojalus ir to paties tikitės iš kitų.

REKLAMA

Langas nr. 4

Jei pasirinkote 4-ąjį langą, esate savitas žmogus. Jūsų asmenybė neįprasta, kupina keistumų. Esate jautrus, kūrybingas ir romantiškas.

Būdingas optimizmas – visuomet žiūrite į šviesiąją pusę. Mąstote nestandartiškai ir žavite žmones savo netradiciniu požiūriu. Taip pat turite rafinuotą skonį ir nesitenkinate vidutinybe.

Langas Nr. 5

Jei pasirinkote 5-ąjį langą, esate socialus žmogus. Mėgstate būti lauke ir susipažinti su naujais žmonėmis. Turite gerų lyderystės įgūdžių ir esate apskaičiuojantis.

REKLAMA

Nemėgstate vykdyti įsakymų ir pasižymite aukštu intelektu. Dažniausiai būnate teisus ir priimate protingus sprendimus, ypač situacijose, kur jaučiate spaudimą. Esate tiesmukas net iki kraštutinumo ir nesibaiminate parodyti savo tikrųjų ketinimų.

Esate teisingas ir pagarbus. Žinote, kada paprašyti pagalbos, o kada atsidėkoti. Niekada nelaužote savo duotų pažadų.

Ar aprašymai atitiko jus? Jei juose neatpažinote savęs, dėl to per daug nesijaudinkite, tai – smagi pramoga, o ne 100 proc. tikslus asmenybės testas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galvosūkis (nuotr. soc. tinklų)
Ką pirmiausia pamatėte paveikslėlyje? Išduos apie jus tiesą (5)
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų