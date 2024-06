Kuo organizmui svarbus „saulės vitaminas“?

REKLAMA

Didžiausias vitamino D dėmesys – kaulams ir dantims, vis dėlto jo receptorių yra kone visame organizme

Pagrindinės vitamino D funkcijos susijusios su normalios kaulų ir dantų būklės palaikymu. Vitaminas D nemažai įtakos turi ir imuninės sistemos veiklai, psichinei būklei, širdies ir kraujagyslių sistemai bei kitoms organų sistemoms ir funkcijoms. Kadangi vitamino D receptorių yra daugybėje ląstelių, audinių ir organų, tai savotiškai įrodo, kad šis riebaluose tirpus vitaminas gali būti atsakingas už labai daug fiziologinių funkcijų.

Vitaminas D labai svarbus normalios kaulų funkcijos palaikymui – jis padeda pasisavinti kalcį žarnyne; be to, jis labai svarbus siekiant palaikyti normalų fosforo ir kalcio santykį kraujyje. Vitamino D trūkumas vaikams gali sukelti labai rimtą ligą – rachitą, dėl kurio sutrinka normali skeleto funkcija, lėtėja augimas, atsiranda daug kitų sveikatos problemų. Suaugusiems vitaminas D gali sukelti kaulų suminkštėjimą arba osteomaliaciją, kuri susijusi su kaulų audinio kietumo ir atsparumo praradimu ir raumenų silpnumu. Ilgalaikis vitamino D trūkumas suaugusiems neretai pasireiškia kaip osteoporozė – tai sisteminė liga, kuriai būdinga maža kaulinio audinio masė. Osteoporoze dažniau serga senyvi amžiaus asmenys, o moterims jos pasireiškimo rizika – didesnė nei vyrams.

Vitaminas D padeda apsisaugoti nuo autoimuninių ligų arba lengvinti jų eigą bei simptomus

Kai kuriais tyrimais įrodyta, kad pakankamo vitamino D kiekio palaikymas organizme padeda apsisaugoti nuo kai kurių autoimuninių ligų išsivystymo, pavyzdžiui, išsėtinės sklerozės. Vitaminas D taip pat statistiškai reikšmingai mažina riziką susirgti įvairiomis širdies ligomis, pavyzdžiui, širdies nepakankamumu ir arterine hipertenzija. Manoma, kad pakankamas vitamino D kiekis organizme mažina ir insulto riziką.

Kadangi vitaminas D labai svarbus ir normaliam imuninės sistemos funkcionavimui, teigiama, kad jis tiesiog būtinas stengiantis išvengti tokių ligų kaip gripas ir COVID-19, arba, tiksliau, pavojingų sveikatai šių ligų sukeliamų komplikacijų.

Taip pat teigiama, kad žmonėms, stokojantiems vitamino D, gali būti didesnė tokių ligų kaip cukrinis pirmo tipo diabetas, Krono liga ir kitos žarnyno uždegiminės ligos bei reumatoidinis artritas tikimybė.

Vitaminas D būtinas ne tik fizinei, bet ir psichinei asmens gerovei

Labai įdomu ir tai, kad vitaminas D labai svarbus ne tik fizinei, bet ir psichinei asmens sveikatai. Vis daugiau mokslinių duomenų įrodo hipotezę, kad vitaminas D gyvybiškai svarbus reguliuojant asmens nuotaiką ir stengiantis sumažinti depresijos bei nerimo sutrikimų tikimybę. Vienas mokslinis tyrimas, kuriame dalyvavo per septynis tūkstančių dalyvių, pažėrė gana reikšmingų netikėtumų – išvadose teigiama, kad vitaminas D padėjo įvairias neigiamas emocijas patiriantiems pacientams patirti statistiškai reikšmingą simptomų pagerėjimą. Manoma, kad vitamino D papildai gali padėti palengvinti depresija sergančių asmenų simptomus. Kitas mokslinis tyrimas parodė, kad mažas vitamino D kiekis organizme galimai susijęs su didesniu depresijos, nerimo sutrikimų, kitų psichinių negalavimų pasireiškimo rodikliais. Be to, vitamino D trūkumas organizme gali būti susijęs ir su padidėjusia fibromialgijos tikimybe. Fibromialgija - tai reumatinė liga, pasireiškianti sunkiu ir nuolatiniu nuovargiu bei išplitusiu, beveik nuolat ar nuolat jaučiamu raumenų ir sausgyslių skausmu. Fibromialgijos atvejų šiandieniniame pasaulyje nuolat daugėja, todėl tai tampa gana svarbia šiuolaikine sveikatos problema.

Kaip gali būti gydomas vitamino D trūkumas organizme?

Yra dvi pagrindinės vitamino D formos: D2 (ergokalciferolis) ir D3 (cholekalciferolis). Žinotina, kad turi įvykti bent du metabolinio proceso etapai, kad vitaminas D3 taptų aktyvus ir sėkmingai pasisavinamas:

Pirmasis metabolinio proceso etapas vyksta kepenyse;

Antrasis metabolinio proceso etapas vyksta inkstuose; čia kalcitriolis, susijungęs su tam tikrais baltymais kraujyje, pernešamas į reikiamas organizmo vietas, pavyzdžiui, kaulinį audinį, žarnyną ir kt.

Gana nauja Lietuvoje vitamino D forma gali daug greičiau suteikti norimą klinikinį poveikį, nes „aplenkia“ metabolizmą kepenyse, tinkama net ir riebalų įsisavinimo žarnyne turintiems ar nutukusiems pacientams. Ši nauja vitamino D forma Lietuvoje vis dažniau skiriama gydytojų ir padeda gydyti vitamino D stoką ir jos sukeltas ligas, ypač tiems žmonėms, kuriems nustatyta inkstų ar kepenų ligų, būdingas didesnis kūno masės indeksas ar malabsorbcijos sindromas, priskiriama didesnė osteoporozės rizika, pavyzdžiui, vartojant kortikosteroidus. Jei manote, kad šis vaistas galėtų tikti ir Jums, pasikalbėkite su savo gydytoju.