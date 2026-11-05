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TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

Kristina seną paveldėtą butą Kauno centre pakeitė neatpažįstamai: įvertinkite patys

2026-11-05 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

2021-aisiais interjero dizainerė Kristina Grybaitė-Rajunčienė sulaukė užsakymo iš kliento atnaujinti Kaune esantį paveldėtą sovietinio tipo butą, kuris jau daugelį metų nebuvo matęs remonto. Senovinio tipo interjeras, senųjų daiktų gausa nuotraukose patraukia akį pirmiausia, vis tik jeigu dabar užeitumėte į šio būsto vidų – jo neatpažintumėte.

Kristina Grybaitė-Rajunčienė, senas būstas (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (33)

2021-aisiais interjero dizainerė Kristina Grybaitė-Rajunčienė sulaukė užsakymo iš kliento atnaujinti Kaune esantį paveldėtą sovietinio tipo butą, kuris jau daugelį metų nebuvo matęs remonto. Senovinio tipo interjeras, senųjų daiktų gausa nuotraukose patraukia akį pirmiausia, vis tik jeigu dabar užeitumėte į šio būsto vidų – jo neatpažintumėte.

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Kristina savo rankomis ir sprendimais sukūrė tikrą modernią oazę gyvenimui dviem, o visa būsto atnaujinimo istorija sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

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FOTOGALERIJA. Kristinos atnaujintas būstas Kaune

Užsakovas paveldėjo būstą ir prašė visapusiško remonto

Interjero dizainerė dalijosi, kad su šiuo projektu ji ir jos komanda pradėjo dirbti 2021 metų rudenį, o lapkritį klientui jau buvo išsiųsti pirmieji šeši baldų išdėstymo variantai.

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Ji pasakojo, kad šis užsakovas kreipėsi iš anksto, dar prieš pagrindinius remonto darbus, dėl to buvo galima ramiai įvertinti buto galimybes, kliento norus, poreikius, apgalvoti būsimus sprendimus.

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„Toks išankstinis kreipimosi laikas labai naudingas, ypač atnaujinant seną būstą. Dar galima numatyti, kur turėtų atsirasti pertvaros, kokio dydžio reikės vonios kambario, kaip patogiai išdėstyti virtuvę ir kur bus reikalingos komunikacijos.

Šiame bute būtent nuo to ir pradėjome – nuo žmogaus poreikių ir erdvės planavimo“, – pasakojo ji.

Šis 45,44 m² būstas, pasak pašnekovės, buvo paveldėtas, o jo būklė iki atnaujinimo – itin prasta. Senasis išplanavimas neatitiko naujojo šeimininko poreikių, tad laukė visapusiškas remontas.

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Teko keisti senąsias vidines pertvaras, atnaujinti komunikacijas, parinkti naują apdailą ir baldus.

Kokie pokyčiai laukė buto?

Kristina pasakojo, kad ankstesnioji virtuvė nebuvo itin patogi – ji buvo atskira, trūko patogių vietų laikyti daiktams ir atgyvenusi savo.

Vonios kambaryje didžiąją erdvės dalį užėmė sena vonia, tad reikėjo iš naujo įvertinti, kaip šiame plote sutalpinti svarbiausias funkcijas, kad namuose būtų patogu gyventi jaunam vyrui.

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„Tikriausiai dar nemažai yra tokių būstų, kur gyvena senoliai ir nenori nieko keisti ar remontuoti, arba tiesiog taip jau pripratę ir tiesiog dešimtmečiais tie būstai stovi netvarkomi, tad kai ateina metas pritaikyti tokius būstus šiuolaikiniams poreikiams, dažniausiai tenka daryti pokyčius kardinaliai, kad pasiektume tikrai patogų ir funkcionalų rezultatą.

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Šiame projekte virtuvę sujungėme su valgymo vieta ir svetaine – taip išlošėme nemažai erdvės pojūčio, tačiau buitis pasislėpė už kampo, miegamąjį palikome atskirą, tačiau jo erdvę taip pat perplanavome, kad būtų patogu“, – aiškino ji.

Vonios kambaryje buvo įrengtas dušas, o taip pat ieškoti ir surasti patogesni buitinės technikos ir daiktų laikymo sprendimai.

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Tad šiandien matomas pokytis, pasak interjero dizainerės, apima kur kas daugiau nei atrinktas naujas spalvas ar baldus – pasikeitė visas buto naudojimas.

 

Užsakovo prašymai – modernūs, jaukūs ir funkcionalūs namai

Kristina dalijosi, kad užsakovas buvo jaunas vyras, kuriam svarbiausia buvo jaukumas, modernumas ir funkcionalumas. Interjero kryptį jis įvardijo gana aiškiai – nesinorėjo klasikinio dekoro ir lubinių apvadų.

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„Iš pradžių labiau linko į šviesesnes, šiltesnes spalvas, o pilkus, tamsiai rudus ar juodus tonus įsivaizdavo kaip atskirus fragmentus, tačiau didelė mūsų pokalbių dalis buvo apie kasdienį patogumą.

Klientas domėjosi, kur virtuvėje stovės mikrobangų krosnelė, kur bus šiukšliadėžė, kiek liks darbastalio, kam bus naudojamos rozetės. Vonioje aptarėme spinteles, vietą skalbinių krepšiui, net tai, kur prieš einant į dušą būtų patogu pasikabinti chalatą“, – pasakojo ji.

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Užsakovui taip pat svarbią vietą užėmė apšvietimas ir jo jis norėjo po virtuvės ir svetainės baldais. Vėliau taip pat atsirado poreikis darbo vietai miegamajame, tad jis buvo įtrauktas į brėžinius.

„Tokius klausimus labai vertiname, nes jie padeda pažinti žmogaus įpročius. Juk funkcionalumas susideda iš daugybės nedidelių sprendimų, kuriuos namų gyventojas pajunta kiekvieną dieną“, – pasakojo ji.

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