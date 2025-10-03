Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sveikata

Kreipiasi į šių savivaldybių gyventojus: tai jums priklauso nemokamai

2025-10-03 15:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 15:17

Šią savaitę išaugus kalio jodido tablečių paklausai, kai kuriose vaistinėse užfiksuotas jų trūkumas. „Gintarinės vaistinės“ tinklo vaistinės jau apsirūpino šio vaisto atsargomis, tačiau kviečia gyventojus nepanikuoti – kaip skelbia valstybinės institucijos, radiacinio pavojaus mūsų šalyje nėra, tad ir kalio jodido tablečių specialiai pirkti dėl šios situacijos nereikia.

Kreipiasi į šių savivaldybių gyventojus: tai jums priklauso nemokamai (Camelia nuotr.) (tv3.lt koliažas)

Šią savaitę išaugus kalio jodido tablečių paklausai, kai kuriose vaistinėse užfiksuotas jų trūkumas. „Gintarinės vaistinės“ tinklo vaistinės jau apsirūpino šio vaisto atsargomis, tačiau kviečia gyventojus nepanikuoti – kaip skelbia valstybinės institucijos, radiacinio pavojaus mūsų šalyje nėra, tad ir kalio jodido tablečių specialiai pirkti dėl šios situacijos nereikia.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat kviečiami šiuos preparatus atsiimti 17-os savivaldybių gyventojai, kurie gyvena 100 km nuo Astravo atominės elektrinės ir iki šiol tebėra jų neatsiėmę pagal išduotus receptus.  

REKLAMA
REKLAMA

Vaistinių tinklo rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė pažymėjo, kad šios savaitės pradžioje vaistinėse išties gerokai pagausėjo gyventojų, norinčių atsiimti jiems išrašytas kalio jodido tabletes. Rugsėjo 30 d. vien pagal receptus vaistinėse išduotų kalio jodido tablečių kiekis sudarė penktadalį per visą rugsėjį išduotų šių medikamentų kiekio. Žymiai išaugo ir žmonių, įsigyjančių šias tabletes skaičius, ypač – Kaune ir Kauno rajone.  

REKLAMA

„Atsižvelgdami į visuomenės poreikius, operatyviai papildėme kalio jodido tablečių atsargas mūsū tinklo vaistinėse. Bet ir toliau raginame atkreipti gyventojų dėmesį, jog šios tabletės pirmiausia skirtos apsaugoti arčiausiai potencialaus radiacijos šaltinio – Astravo atominės elektrinės – gyvenančius žmones. Jos gali būti vartojamos tik aplinkoje pasklidus radioaktyviajam jonui ir tik gavus Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymą per radiją, televiziją ar kitas informavimo priemones“, – pranešime spaudai sako I. Tėvelienė. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak „Gintarinėse vaistinėse“ dirbančių vaistininkų, pacientai dažnai painioja kalio jodidą su mikroelementu jodu. Tai visiškai skirtingi preparatai, turintys skirtingą poveikį, tačiau jų abiejų negalima vartoti savarankiškai nepasitarus su vaistininku.

Kalio jodido tabletės gali būti vartojamos tik aplinkoje pasklidus radioaktyviajam jodui, o jodo mikroelementai, tokie kaip jodo purškalai, maisto papildai su jonu branduolinės avarijos atveju skydliaukės nuo radioaktyvaus jodo nesaugo.

Portalas tv3.lt primena, kad šiuo metu vaistinėse kalio jodido tabletes su gydytojo receptu gali nemokamai atsiimti gyventojai, gyvenantys šiose savivaldybėse: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Varėnos, Šalčininkų, Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Anykščių, Utenos, Ignalinos, Zarasų, Visagino, Švenčionių ir Jonavos rajono.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų