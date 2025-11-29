 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Receptai

Kotrynos Starkienės „visai netyčia sveikas“ desertas: reikės vos 4 ingredientų

2025-11-29 10:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 10:15

TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ Kotryna Starkienė parodė, kaip pasigaminti plakto jogurto desertą. Kaip sako kulinarė, ruošti šį desertą ją įkvėpė Graikijoje paragauti ledai su medumi.

0

„Labai retai apie desertus sakau, kad jie yra sveiki, nes desertas sukurtas ne tam, kad būtų sveikas. Bet šis – visai netyčia yra sveikas, nes net nededu cukraus“, – apie gardų desertą pasakoja K. Starkienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plaktam jogurtui reikės:

  • 200 g grietinėlės 35 proc.
  • 150 g graikiško jogurto
  • Skysto medaus
  • Graikinių riešutų

Gaminimo eiga:

Į dubenį supilti plakamą grietinėlę ir graikišką jogurtą. Viską gerai išplakti, kol masė pasidarys gana standi.

Pakepinti graikinius riešutus – juos paskleisti ant kepimo skardos ir porą minučių kepti orkaitėje, galima kepinti ir keptuvėje. Pakepintus riešutus susmulkinti arba sugrūsti grūstuvėje.

Į lėkštę, dubenį ar kitą serviravimo indą sudėti paruoštą masę, ant jos užpilti skysto medaus ir apibarstyti riešutų trupiniais.

Jei norisi daugiau saldumo, į grietinėlės ir jogurto mišinį galima įdėti porą šaukštų cukraus pudros.

Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Kotrynos burtai“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV3 televiziją.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

