  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Kontrastinga diena Zodiako ženklams: štai ką žada astrologai

2025-10-14 06:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 06:27

Spalio 14-osios horoskopas: šiandien drąsa ir ryžtas padės įrodyti savo tiesą.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Spalio 14-osios horoskopas: šiandien drąsa ir ryžtas padės įrodyti savo tiesą.

0

Ši diena atneš daug energijos, kurią verta nukreipti į sportą, fizinį aktyvumą ar užbaigiamus darbus. Tai laikas, kai drąsa ir ryžtas padės įrodyti savo tiesą, bet svarbiausia – neprarasti savitvardos. Nors rizika ir konkurencija gali būti sėkminga, naujų projektų pradžiai ši diena netinkama. Emociniai proveržiai gali trukdyti, todėl ramus požiūris taps tikruoju raktu į darną.

AVINAS. Šiandien namų erdvėje norėsis daugiau aiškumo ir tvarkos, todėl verta imtis smulkių pertvarkymų. Artimųjų nuotaikos gali veikti jūsų savijautą, tad geriau pasirinkti ramesnį toną pokalbiuose. Vidinė pusiausvyra ateis per paprastus buities darbus.

JAUTIS. Bendravimas taps svarbia tema, tačiau verčiau vengti staigių žodžių. Susitikimai ar skambučiai gali suteikti vertingų minčių, bet neskubėkite jų įgyvendinti. Trumpas pasivaikščiojimas ar išvyka padės atgauti aiškumą.

DVYNIAI. Finansiniai klausimai gali kelti daugiau klausimų nei atsakymų, todėl verta skirti laiko planavimui. Mažos, bet apgalvotos išlaidos bus naudingesnės nei impulsyvūs pirkiniai. Ramus požiūris į materialius dalykus suteiks daugiau saugumo.

VĖŽYS. Šiandien svarbu klausytis savo intuicijos ir nepulti į ginčus. Jausitės labiau pastebimi, todėl verta atsakingai rinktis, ką rodote kitiems. Geriausią rezultatą duos kantrybė ir gebėjimas išlikti nuosekliems.

LIŪTAS. Ši diena tinka vidiniam sustojimui ir tylai, nes aplinkos šurmulys gali varginti. Skirkite laiko apmąstymams ar dvasinėms praktikoms. Ramybė padės atgauti jėgas ir aiškiau matyti savo kelią.

MERGELĖ. Draugų ar kolegų nuomonė šiandien gali turėti stipresnę įtaką nei įprastai. Atsiranda progų aptarti bendrus tikslus, bet nepulkite imtis veiksmų. Įkvėpimą rasite dalindamiesi idėjomis be spaudimo.

SVARSTYKLĖS. Darbo reikalai pareikalaus daugiau kantrybės, bet skubėjimas tik pakenks. Nedidelis žingsnis į priekį gali atnešti daugiau nei noras viską padaryti iš karto. Pasitikėjimas savo pastangomis padės išlaikyti stabilumą.

SKORPIONAS. Šiandien norėsis platesnio žvilgsnio – galbūt domėsitės kitomis kultūromis ar žiniomis. Keli trumpi atradimai praplės akiratį. Pasitikėjimas savo patirtimi padės išvengti klaidų.

ŠAULYS. Dienos energija skatins giliau pažvelgti į bendrus resursus ar partnerystes. Verta vengti neaiškių sandorių ir per daug skubotų sprendimų. Aiškumas ateis, jei klausysitės ne tik proto, bet ir nuojautos.

OŽIARAGIS. Santykiuose gali išryškėti kito žmogaus poreikiai, todėl verta skirti daugiau dėmesio kompromisui. Nedideli gestai ar nuoširdus pokalbis sustiprins ryšį. Harmonija atsiras per gebėjimą išgirsti.

VANDENIS. Kasdieniai darbai gali atrodyti intensyvesni nei įprasta, todėl verta pasirūpinti savo sveikata. Nedideli ritualai ar tvarkymasis padės pajusti daugiau tvarkos. Nepersistenkite – energiją paskirstykite tolygiai.

ŽUVYS. Kūrybinės idėjos kils natūraliai, tačiau jų įgyvendinimui dar gali prireikti laiko. Smulkios pramogos ar pasibuvimai su artimaisiais suteiks šilumos. Diena tinka džiaugtis akimirkomis ir kaupti įkvėpimą ateičiai.

Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

