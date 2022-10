Konsortė Camilla gailisi karaliaus: dėl visko kaltas princas Haris su žmona

Pranešama, kad karalienė konsortė Camilla gailisi savo vyro, karaliaus Karolio III. Anot karališkosios šeimos biografės Angelos Levin, tokie jausmai karalienę konsortę apėmė po to, kai viešoje erdvėje nuskambėjo skambūs princo Harry ir Meghan Markle pasisakymai.

Nerimauja dėl emocinės būklės

Karališkosios šeimos biografė A. Levin kalbėdama su „Sky News“ teigė, kad karalienė konsortė Camilla yra „labai nusiminusi“ dėl princo Harry ir žmonos Meghan Markle poelgių.

Pora anksčiau viešai tvirtino, kad karalius Karolis III ir princas Williamas yra „įstrigę“ monarchijoje, rašoma thesun.co.uk.

Ponia A. Levin sakė: „Manau, kad karalienės konsortė yra be galo atsargi jų atžvilgiu. Ji nesiveržia su jais bičiuliautis, laikosi atstumo.

Be to, ji labai susierzina, kuomet princas Harry ar jo žmona Meghan viešai įskaudina jos vyrą, karalių Karolį III. Jai būna jo be galo gaila.“

Karališkosios šeimos biografiją nagrinėjanti moteris taip pat pridūrė: „Camilla supranta, kad tėvai savo vaikus mylėti gali nepaisant visko, tačiau tuo pačiu ir nekęsti to, kaip jie leidžia sau elgtis.“

Planuoja atkurti ryšį

Teigiama, kad princas Harry ir Meghan Markle planuoja per metus atšildyti santykius su likusia karališkąja šeima, bet tik tada, kai bus išleisti prieštaringai vertinami Harry memuarai ir pasirodys poros serialas.

Jų planas – susitaikyti su nutolusiais giminaičiais – pasirodė praėjus kelioms savaitėms po karalienės valstybinių laidotuvių, kurios privertė Harry ir Meghan greitai grįžti į karališkąją kovą po to, kai jie atliko nedidelį vaidmenį karališkojo jubiliejaus iškilmėse, rašoma dailymail.co.uk.

Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė tikėjosi susitaikyti su karaliene kitais metais, tačiau jiems taip ir nepavyko to padaryti, pranešė „The Sun“.

Po to, kai ryšių su visuomene ir komunikacijos ekspertai prasitarė, kad Sasekso kunigaikščiai bandė pasinaudoti akimirka ir perpasakoti visą istorija, jie suprato, kad tai aiški nuoroda į poros tinklalaidžių, interviu, „Netflix“ serialų ir Harry žadėtos biografijos virtinę.

Praėjusį mėnesį pasirodė pranešimų, kad princas Harry maldavo savo leidėją atsisakyti keleto stulbinančių teiginių, kritikuojančių jo šeimą būsimoje memuarų knygoje.

Baiminamasi, kad po karalienės mirties galutinė knygos versija „gali nepatikti visuomenei“. Be to, pranešama, kad Sasekso kunigaikščio ir kunigaikštienės taip pat laukia išbandymas televizijoje, nes bus išleistas „Netflix“ dokumentinis filmas apie poros gyvenimą.