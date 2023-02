Klausant šios dainos žmonės pasijunta laimingi: išbandykite

Vienas gydytojas atskleidė, kokios dainos gali pakelti nuotaiką, rašo thesun.co.uk.

Michael Bonshor, muzikos psichologijos mokslų daktaras, daug tyrinėjo muziką, susijusią su gera savijauta. Jis nustatė, kad klausant „The Beach Boys“ dainos „Good Vibrations“ žmonės pasijunta laimingi.

Ekspertas sukūrė mokslinę formulę, leidžiančią nustatyti nuotaiką pakeliančias melodijas

Dr Bonshor mano, kad patikimiausias būdas sukurti didžiausią laimės jausmą sukeliančią dainą, yra derinti mažorinę dermę, septakordus, labai greitą tempą (137 per minutę), aiškų ritmą, 4 ketvirtinių metrą bei uždainio-priedainio-uždainio-priedainio formą.

Joje taip pat turėtų būti trumpa įžanga, pasikartojantys rifai, didelis garsas, ryškus skambesys ir nenuspėjamumo bei netikėtumo derinys.

Kiti šios formulės kūriniai yra James Brown „I Got You“ (I Feel Good), grupės Madness „House of Fun“ ir P!nk „Get the Party Started“.

Laiminga formulė buvo paversta tobulu kūriniu, pavadintu „The Lighter Note“, pasižyminčiu nuotaikingomis natomis, gaiviais akordais ir geros savijautos muzikinėmis pertraukomis – kūrinį prodiusavo Jamie P ir Oliveris Price. Jį galite rasti „Soundcloud“.

Dr Bonshor atliko tyrimą, kuriame dalyvavo 2000 suaugusiųjų, bei nustatė, kad 32 procentai kasdien klausosi muzikos, kai nori pakelti nuotaiką.

Dr Bonshor sakė: „Ankstesni tyrimai parodė, kad dainos yra suvokiamos kaip laimingos, jei jose skamba mažorinė dermė, ir greitas tempas.

Mums patinka septakordai, nes jie labiau sudomina: įprastuose akorduose naudojamos trys natos, o septakorde pridedama papildomą natą, kuri suteikia kūriniui įtampos ir palengvėjimo pojūtį.

Be to, linksmos dainos paprastai turi stiprų 1-2-1-2 ritmą, kad galėtumėte šokti kartu – o trumpa įžanga reiškia, kad daina iškart prasideda su trenksmu, nors ji ir trunka neilgai.

Mums patinka didelis garsas, kai natos ryškiai ir žaibiškai grojamos tokiais instrumentais kaip trimitai ar elektrinė gitara, o ne švelnesniais instrumentais.

Galiausiai, pasikartojantis ritmas ar gitaros rifas, kurį žmonės užčiuopia ir įsimena, kūriniui suteikia išskirtinio žavesio“.

Muzikos nauda žmonėms

Tyrimas taip pat parodė, kad 46 procentai suaugusiųjų teigė, jog klausantis ir patiems dainuojant kartu, puikiai pavyksta pakelti nuotaiką.

O tie, kurie turi konkrečias mėgstamas melodijas, norėdami pakelti nuotaiką, iš eilės jų klausosi vidutiniškai aštuonis kartus.

Beveik šeši iš 10 (58 proc.) teigė, kad šios dainos jiems kelia nuotaiką, o tiek pat procentų teigė, kad jos atgaivina gerus prisiminimus ir priverčia šypsotis.

38 procentai prisipažino, kad jie tuos kūrinius pamėgo paauglystės metais. Taip pat paaiškėjo, kad laiminga melodija vidutiniškai pradeda veikti jau po 14 sekundžių.

Pop, rokas ir šokiai buvo priskirti prie trijų laimingiausių muzikos žanrų, o 71 procentas mano, kad muzika galingiausiai įtakoja, keičia ar pakylėja jų nuotaiką.

Pusė apklaustųjų mano, kad muzikos galia iš tikrųjų nėra pakankamai įvertinta, o 38 procentai pripažįsta, kad ji gali padėti pasiekti nuostabių aukštumų ir, deja, nuosmukių.

48 procentai teigia, kad muzika jiems yra svarbi, nes ji sugeba sužadinti brangius prisiminimus, o 29 procentai ją vertina todėl, kad gali ja pasidalinti su kitais.

Ir 36 procentai prisipažino, kad jie paleidžia laimingą dainą savo artimiesiems, kai šie jaučiasi prislėgti.

„OnePoll“ atlikta apklausa taip pat tyrė bendrus britų muzikos klausymosi įpročius – vidutinis britas kasdien klauso daugiau nei 20 kūrinių.

Pusė reguliariai tai daro patogiai įsitaisę savo namuose, o 26 procentai – už automobilio vairo.

Toby Bevans iš „Müller Yogurt & Desserts“ sakė: „Muzika yra viena iš galingiausių priemonių, sukeliančių šypseną, ypač pirmaisiais naujųjų metų mėnesiais.

Žinau, kad geras grojaraštis suteikia energijos, jei negaliu bėgioti, nes lauke šalta ar lyja.

Mes žengiame dar vieną žingsnį į priekį, žvelgdami į tai, kas mus muzikoje džiugina, kad galėtume sukurti geros savijautos grojaraštį“.

Tikimės, kad klausydami „The Lighter Note“ visi pajusime pakylėjimą.