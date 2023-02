„Eurovizijos“ atrankoje pasirodysianti Rūta Mur pravėrė filmavimo užkulisius: atsiras naujų detalių

Atlikėja atvira – šių metų nuotykis „Eurovizijoje“ yra vienas brangiausių gyvenimo įvykių, kuriuo atlikėja labai džiaugiasi bei neslepia noro atstovauti šaliai, didžiausiame Europos dainų konkurse, rašoma pranešime spaudai.

„Esu rami ir susitelkusi. Eidama į pačią pirmą atrankinę laidą neturėjau nė minties apie finalą, nes stengiausi visuomet sutelkti dėmesį į duotąją akimirką. O dabar, nuėjus taip toli, jaučiu visa širdimi, kad noriu atstovauti Lietuvą didžiojoje „Eurovizijoje“, tad jei tauta taip nuspręs – man bus didelė garbė“, – sakė ji.

Kūrinys „So Low“ neabejotinai tapo daugybės klausytojų favoritu, o vaizdo klipas – ne ką mažesniu akcentu. Muzikos apdovanojimuose „M.A.M.A.“ nominuotas, kaip vienas geriausių praėjusių metų vizualinių darbų, sulaukė daugybės liaupsių. Pasak atlikėjos, filmavimas buvo didelis įvykis jos karjeroje, kurį prisimins dar ilgai.

„Klipo idėja kilo iš dviejų stipriai jaučiančių žmonių – manęs ir klipo režisieriaus Simo Lindešio. Žinojau, kad „So Low“ yra kinematografiška daina. Joje apstu liūdesio, vienatvės, tylių tuščio miesto naktų. Išgirdęs dainą Simas ėmė piešti žodžiais vaizdus, atmosferą, emociją. Po kelių susitikimų jau turėjome aiškią viziją, kurią vėliau padėjo įgyvendinti būrys atsidavusių ir talentingų žmonių.

Stipri komanda palengvino darbą, bet iššūkių neišvengėme. Klipą filmavome per didžiuosius rugpjūčio karščius. Tą dieną lauke buvo virš 30 laipsnių šilumos. Be to, kad man tai buvo pirmas klipas, kuriame filmavausi, dar teko pasėdėti ir ant žirgo. Šis nebuvo taip gerai nusiteikęs, todėl buvo akimirkų, kai maniau, jog jis kilstels priekines kojas ir man teks gelbėtis. Laimei, taip nenutiko“, – klipo filmavimą prisimena atlikėja.

Jau rytoj įvyksiančiame „Eurovizijos“ finale atlikėja žada pokyčių. Atsiras naujų detalių ir svarbus akcentas, dėl kurio Rūta Mur palieka intrigą.

„Finaliniame pasirodyme žiūrovai matys dar daugiau diskotekos elementų: disko kamuolių, švytinčias riedutininkes. Akyliausiems bus paruošta staigmena telefono būdelės viduje ir siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, ką rankose laikys riedutininkės“, – intriguoja kūrėja.

Jau šį šeštadienį atlikėja nacionalinėje „Eurovizijos“ dainų konkurso atrankoje pasirodys šešta.

Kviečiame pamatyti, kaip atrodė Rūtos Mur vaizdo klipo „So Low“ filmavimas: