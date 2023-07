Klaipėdoje praūžė galinga liūtis: vaizdas gatvėse atima žadą

Daugelyje „Facebook“ grupių, vienijančių klaipėdiečius, šiandien pasipylė nuotraukų gausa iš pačių įvairiausių Klaipėdos vietų.

Lietus užtvindė Klaipėdos gatves (4 nuotr.) Spūstys Klaipėdoje (nuotr. Pauliaus Gutausko) Lietus Klaipėdoje (nuotr. Pauliaus Gutausko) Lietus Klaipėdoje (nuotr. Pauliaus Gutausko) Lietus Klaipėdoje (nuotr. Pauliaus Gutausko)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietus užtvindė Klaipėdos gatves

Po praūžusios stiprios liūties žmonės ėmė dalintis lietaus padariniais ir įspėti vieni kitus, kurių gatvių reikėtų vengti, norint nepakliūti į spūstį ar nesusigadinti automobilio važiuojant kone per baseiną.

„Klaipėdos reidai II“ grupėje klaipėdietis Paulius Gutauskas įspėjo miesto gyventojus ir svečius vengti Šiaurės prospekto. Vyras taip pat pasidalino ir nuotraukomis, kuriose matyti didelės lietaus balos ir sustoję, lėtai judantys automobiliai.

Netrukus po Pauliaus įrašu pasipylė ir kitų klaipėdiečių įspėjimai. Be to, tarp komentarų nemažai ir pasipiktinimų. Žmonės skundžiasi Klaipėdos valdžia, kad ši per tiek metų nesugeba išspręsti gatvių problemų.

Orai artimiausiomis dienomis

Pasak sinoptikų, artimiausiomis dienomis laukia lietūs ir perkūnija. Pirmadienio dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsniai šilumos.

Antradienio naktį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai palis, dieną daug kur trumpi lietūs. Dieną vietomis perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27, vakariniuose rajonuose kai kur apie 20 laipsnių šilumos.

Trečiadienį daugelyje rajonų palis, dieną vyraus trumpi lietūs. Dieną vietomis perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, 5–10 m/s, dieną vakarinių krypčių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

Liepos 28 d. didžiojoje dalyje šalies upių stebimas 1–9 cm vandens lygio kritimas. Pietinėje dalyje, vietomis, nežymus 1–3 cm kilimas.

Vandens temperatūra upėse 11–21, ežeruose - 16–21, Kuršių mariose - 18–19, Baltijos jūroje - 19–20 laipsnių šilumos.

Artimiausiu metu numatomas nedidelis vandens lygių svyravimas.

Šiuo metu Lietuvoje stebima hidrologinė sausra. Hidrologinės sausros rodikliai pasiekti ties 18 vandens matavimo stočių (VMS). 15 VMS situacija artima hidrologinei sausrai.