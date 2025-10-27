Keturi didžiausi sveikų dantų priešai – visai šalia mūsų

Cukrus ir maistas su daug cukraus
Cukrus – mėgstamiausias burnos ertmėje gyvenančių bakterijų maistas. Kuo daugiau cukraus suvalgome, tuo geriau pamaitinami šie mikroorganizmai, kurie gamina rūgštines medžiagas, ardančias ir žalojančias dantų emalį. Tyrimais įrodyta, kad dažnas ir nesaikingas didelių cukraus kiekių ir įvairių saldumynų bei saldžių gėrimų vartojimas reikšmingai didina ėduonies (karieso arba kietųjų dantų audinių irimo) pasireiškimo riziką.
Netinkama ir nepakankama burnos higiena
Jei dantys valomi nekruopščiai ir nereguliariai, tuomet sparčiau kaupiasi ir apnašos, ir jose gyvenančios bakterijos. Tai reiškia, kad padidėja ir dantų ėduonies rizika. Svarbu nepamiršti ne tik dantų pastos ir dantų šepetėlio, bet ir tarpdančių siūlo, kuris padeda pašalinti maisto likučius iš sunkiausiai pasiekiamų vietų, kurių įprastu dantų šepetėliu pasiekti tiesiog nepavyksta.
Kas pusę metų lankantis burnos higienos kabinete taip pat galima sėkmingai užtikrinti ne tik kietųjų apnašų pašalinimą, bet ir atnaujinti burnos ertmės priežiūros žinias ir sužinoti apie pačias tinkamiausias priemones – vieno danties šepetėlius, tarpdančių šepetėlius, irigatorius, danties emalio nežalojančias dantų pastas ir t.t.
Labai svarbu: laiku negydomas kariesas bei įvairios dantenų ligos gana greitai gali virsti kur kas didesnėmis bėdomis. Tad visuomet būtina atminti, kad į gydytoją odontologą reikia kreiptis laiku, nes dantų skausmas savaime beveik niekada neišnyksta.
Rūgštus maistas ir gėrimai
Dantims kenkia ne tik cukrus ir daug paprastųjų angliavandenių turintis maistas bei gėrimai, bet ir daug rūgščių turintys maisto produktai bei skysčiai. Vertėtų paminėti ne tik citrusinius vaisius, rūgščius padažus, actą ir kitus rūgštaus skonio maisto produktus, bet ir energinius bei gazuotus gėrimus, kurie pasižymi ryškiomis emalį ardančiomis savybėmis. Pastebėta, kad dažnas tokių rūgščių maisto produktų ir gėrimų vartojimas reikšmingai didina ne tik dantų jautrumą, bet ir skatina erozinius kietųjų burnos ertmės audinių procesus. Rūgščių ypatingai reikėtų vengti tiems, kurių dantys itin jautrūs ir (arba) tiems, kurių emalis jau ir taip stipriai pažeistas.
Rūkymas ir tabako gaminiai
Nors patys tabako gaminiai tiesiogiai emalio neardo, tačiau labai stipriai kenkia bendrai burnos sveikatai, todėl netiesiogiai gali pakenkti ir dantų emaliui. Rūkymas ir įvairūs tabako gaminiai reikšmingai didina dantenų uždegimo pasireiškimo riziką. Be to, tabakas bei kiti rūkymo metu išsiskiriantys junginiai blogina kraujotaką dantenose ir burnos ertmės audiniuose. Negana to, rūkymas didina burnos vėžio riziką, tad neigiamų poveikių tikrai daug, ar ne? Vertėtų rimtai pasvarstyti, ar rūkymas ir kitų tabako gaminių vartojimas nepriverčia sumokėti per didelės kainos ne tik sveikatos, bet ir kitais atžvilgiais.
Jei jau skauda...
Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo gali padėti malšinti skausmą bei uždegimą ir tokiu būdu lengviau sulaukti vizito pas gydytoją odontologą, išlikti darbingiems, kokybiškai miegoti. Dolmen 25mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas greitai ir veiksmingai numalšinti dantų skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!