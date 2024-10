Sveiki dantys

Daugeliui iš mūsų dantų valymasis yra antraeilis dalykas. Tačiau nauji tyrimai atskleidė, kiek daug žmonių nepakankamai valosi dantis, o to poveikis yra blogesnis, nei galima įsivaizduoti, skelbia portalas „The Sun“. Nors daugiau nei du trečdaliai moterų dantis valosi bent du kartus per dieną, tik pusė vyrų teigia, kad taip dažnai griebiasi dantų šepetėlio, rodo „TopRatedCasinos“ atlikta apklausa. Be to, 3 proc.