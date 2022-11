Atsakė į amžiną klausimą: dantis valyti prieš ar po pusryčių?

Nuo pat vaikystės kalama į galvą, kad dantis reikia valyti du kartus per dieną, valyti būtina dvi minutes. Tačiau jau nuo seno kyla dilema, kada vis tik geriau valyti dantis.

Paaiškino, kada valytis dantis

Odontologai nesutaria, kuris variantas geresnis. Žinoma, jei turite rutiną, kurios laikotės kasdien, gali būti sunku kažką keisti. Tačiau gali būti, kad nieko keisti nė nereikės, rašo mirror.co.uk.

Patyręs odontologas dr. Kunalas Patelis sakė: „Dantis geriau valyti prieš pusryčius, nes iškart po valgio burnoje susikaupia natūrali rūgštis, tad valydami dantis po pusryčių rizikuojate pažeisti emalį.“

Kitas ekspertė Anjum Maryam Jahan tam pritaria: „Jei dantis valote iškart po valgio, šepetėliu ant dantų paskirstote rūgštį, kuri gali pažeisti emalį.“

Dr. Sameeras Patelis, „Elleven Dental Wellnes“ direktorius, sakė: „Kad prasidėtų dantų ėduonis, reikia trijų dalykų: bakterijų, cukraus ir laiko.

Per naktį natūraliai ant dantų susikaupia apnašos. Iš esmės, tai yra lipni plėvelė, sudaryta iš bakterijos. Dėl to atsikėlus ryte iš burnos sklinda nemalonus kvapas. Jei neišsivalote dantų prieš pusryčius, valgio metu prie viso to prisideda cukrus ir vystosi ligos.“

Patarė, kokią dantų pastą rinktis

Jis sako, kad tai – puikios sąlygos atsirasti dantų ėduoniui, nes susideda visi trys elementai. Jei dantis valote prieš pusryčius, „valgant burnoje nelieka bakterijų, todėl gedimo procesas neprasideda“.

JAV atliktame tyrime teigiama, kad dantų valymas šepetėliu skatina seilių gamybą, o tai padeda suskaidyti maistą.

Jei prieš pusryčius valote dantis su dantų pasta, kurioje yra fluoro, tai puikus pasirinkimas – šie mineralai gali padėti sustiprinti dantis ir užkirsti kelią dantų ėduoniui.

Dr. Gonazles-Cabezas sako: „Ganėtinai sunku įtikinti žmones valytis dantis du kartus per dieną: ryte ir prieš einant miegoti!“

Nesvarbu, kada pasirinksite valyti dantis – prieš ar po pusryčių – darykite tada, kai galite, nes kur kas geriau valyti dantis po pusryčių nei nevalyti jų visai.