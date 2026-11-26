Bendruomenė pasidalijo ir Agotos tėvelių Indrės bei Edgaro pažinties istorija. Pora susipažino studijų metais Kauno technologijos universitete, o vėliau nusprendė įsikurti Garliavoje, kurioje gyvena jau metus.
Kauno rajone gimė 1100-asis metų kūdikis
Šeimai ši vieta tapo ypatinga ne tik dėl naujų namų, bet ir dėl dukrelės vardo pasirinkimo istorijos.
„SKAIČIAUS 11 MAGIJA: KAUNO RAJONE PASVEIKINTAS 1100-ASIS METŲ KŪDIKIS.
Mažosios Agotos gimimą lydi išskirtinis skaičių sutapimas. Lapkričio 11-ąją, 16 val. 11 min., pasaulį išvydusi mergaitė iš Garliavos tapo 1100-uoju šių metų Kauno rajono kūdikiu. Įdomu tai, kad prieš porą metų, taip pat lapkritį, jubiliejiniu Kauno rajono kūdikiu tapo ir Agotos tėvelių Indrės ir Edgaro Jovščikų draugų mažylė.
Šiandien į Civilinės metrikacijos skyrių ypatingos mergaitės ir jos tėvelių pasveikinti atvyko Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys.
„Labai džiaugiamės, kad jaunos šeimos renkasi Kauno rajoną, čia kuria savo namus ir augina vaikus. Linkiu, kad mūsų kraštas taptų vieta, su kuria sietumėte savo šeimos ateitį, o mažosios Agotos augimą lydėtų sveikata, meilė ir gražiausios vaikystės akimirkos“, – linkėjo vicemeras.
Šeimai įteiktas Kauno rajono savivaldybės kūdikio kraitelis, dukrelės pirmųjų metų albumas ir kitos atminimo dovanėlės. Tėvelius taip pat pradžiugino Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovana – nemokamas valandos trukmės pasiplaukiojimas laivu „Zapyškis“.
Agotos tėvelių pažintis užsimezgė studijų metais Kauno technologijos universitete. Iš Alytaus kilusi Indrė ir iš Tauragės atvykęs Edgaras susipažino gyvendami tame pačiame studentų bendrabutyje. Baigę studijas abu liko gyventi ir dirbti Kaune, tačiau pradėję galvoti apie nuosavus namus ir šeimos pagausėjimą nusprendė įsikurti Garliavoje, kurioje gyvena jau metus.
„Kauno rajonas labai traukė – šalia miestas, tačiau kartu ir mažiau šurmulio. Atradome Garliavą ir kiekvieną dieną vis labiau džiaugiamės, kokioje geroje vietoje gyvename. Aplinkui yra darželių, mokyklų, patogus susisiekimas, viskas lengvai pasiekiama“, – pasakojo mama Indrė.
Garliavos Kaimynystės parkas šeimai tapo ypatinga vieta – čia, dar laukdami dukrelės, Indrė ir Edgaras vaikščiodavo ir svarstydavo, kaip ją pavadinti. Abu norėjo seno lietuviško vardo, o iš daugelio svarstytų variantų vis sugrįždavo prie Agotos. Gimus mergaitei, abejonių nebeliko – šis vardas jai puikiai tiko.
Prieš dvi savaites tėvais tapę Indrė ir Edgaras pamažu įpranta prie naujos kasdienybės. Pasak jų, mažoji Agota yra rami ir leidžia tėveliams pailsėti net naktimis.
„Atrodo, kad atsivėrė visiškai nauja meilės dimensija. Dabar visa diena sukasi aplink mažą žmogutį, už kurį esi atsakingas. Nors kasdienybės ritmas visiškai pasikeitė, šiuo metu gyvename kupini meilės ir džiaugsmo“, – pasakojo Agotos tėtis“, – rašoma įraše.
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