Kaunietės Lauros darbai nepalieka abejingų: juos dovanoja ir nemokamai

Kaunietės Lauros Baliuckaitės aistra – tapyba. Dviejų vaikų mama ant namų sienų išpildo įvairiausias idėjas, kurios namus padaro dar jaukesnius. Be to, sunku nesižavėti ne tik jos rankomis tapytais piešiniais, tačiau ir tuo, kad moteris bent kartą per mėnesį piešinį ant sienos padovanoja tiems, kurie negali už jį sumokėti.