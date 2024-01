Kas ta balta medžiaga, pasirodanti kepant lašišą? Atskleidė tiesą

Tiesa, kai kurie ją ruošdami pasimeta – ar ją saugu valgyti, kai ant kepamos žuvies išsiskiria balta medžiaga? Kas tai ir ką daryti, aiškina specialistai.

Sveiki riebalai ir daugiau kalio nei banane

Lašiša laikoma viena riebiausių žuvų. Tačiau, priešingai paplitusiai nuomonei, ne nuo visko, kas riebu, tunkama. Lašiša dažnai rekomenduojama tiems, kas laikosi dietos.

„Priežastis – didelis baltymų kiekis, kuris padeda medžiagų apykaitai ir ilgam suteikia sotumo jausmą, norisi mažiau užkandžiauti tarp valgymų. Be to, žuvyje esantys riebalai yra mums naudingi – omega-3 riebalų rūgštys reikalingos sveikai odai, plaukams, geresnei dėmesio koncentracijai. Deja, mūsų organizmas negali pats jų pasigaminti, todėl labai svarbu jų reguliariai, bent du kartus per savaitę, gauti su maistu“, – pranešime spaudai primena „Iki“ mėsos technologas Gintaras Bačkovas.

Nepaisant didelio riebalų kiekio, lašiša yra mažai kaloringa. 100 g žuvies porcijoje yra tik 207 kcal, iš kurių net 25 g baltymų.

REKLAMA

REKLAMA

Verta pastebėti ir tai, kad lašiša yra geras kalio šaltinis. Mažai kas žino, kad porcijoje šios žuvies kalio yra daugiau nei banane. Lašišoje taip pat gausu B grupės vitaminų, beta karotino ir vitamino D.

REKLAMA

„Noras maitintis sveikiau skatina lietuvius dažniau į savo racioną įtraukti žuvį. Statistika rodo, kad lietuviai jos vis dar valgo per mažai, tačiau džiugu matyti, kad metams bėgant situacija taisosi. Pirkėjai girdi specialistų rekomendacijas įvairios žuvies ar jūrų gėrybių valgyti 2–3 kartus per savaitę. Ir būtent lašiša yra pats populiariausias pasirinkimas žuvies ant ledo kategorijoje“, – pastebi Vaida Budrienė, prekybos tinklo komunikacijos vadovė.

REKLAMA

REKLAMA

Ką reiškia balta medžiaga ant keptos lašišos?

Kepdami lašišą turėjote pastebėti, kad ant žuvies atsirado specifinis baltas apnašas. Kai kuriems tai gali sukelti susirūpinimą – kas tai, iš kur atsirado, ar tai yra įspėjamasis ženklas, kad lašiša netinkama valgyti?

„Tai visiškai natūralus ir saugus reiškinys, tikrai nėra ko bijoti, – aiškina G. Bačkovas. – Pradedantieji kepėjai taip pat gali atsikvėpti – šios baltos dėmelės tikrai nėra gaminimo klaidos. Baltoji medžiaga yra tiesiog skystas baltymas albuminas, kuris veikiant temperatūrai sutirštėja ir išsiskiria, kai raumenų skaidulos nuo karščio susitraukia. Ši balta medžiaga nėra nei bloga, nei kenksminga, taip pat neturi jokios neigiamos įtakos žuvies skoniui.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vienintelė priežastis, dėl kurios galima nuvalyti baltą masę nuo žuvies, yra estetiniai sumetimai. Tai padaryti paprasta lengvai lašišą patapšnojant paprasčiausiu popieriniu rankšluosčiu. Galite baltą masę pašalinti ir žuvį patepant konditeriniu teptuku, pamirkytu ištirpintame svieste ar alyvuogių aliejuje, – taip lašiša bus dar skanesnė.

Su kuo derinti lašišą

Lašiša yra išskirtinio skonio žuvis, kuri puikiai dera su įvairiais ingredientais. Pasirinkę tinkamus priedus galite praturtinti lašišos skonį ir sukurti unikalias, harmoningas kulinarines kompozicijas. Kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė rekomenduoja ingredientus, kurie puikiai papildo lašišos skonį:

REKLAMA

Citrusiniai vaisiai. Tai klasikiniai priedai, suteikiantys gaivumo ir pabrėžiantys sodrų lašišos skonį.

Krapai. Subtilus, bet išskirtinis krapų aromatas puikiai papildo lašišą – ypač šaltuosiuose patiekaluose, pavyzdžiui, salotose ar pyraguose.

Šparagai. Švieži, šiek tiek traškūs šparagai puikiai kontrastuoja su minkšta lašišos tekstūra.

Migdolai. Skrudinti migdolai suteikia traškumo ir subtiliai praturtina patiekalo skonį.

Grietinėlė arba jogurtas. Jogurtas ir grietinėlės padažai puikiai sušvelnina ir subalansuoja intensyvų lašišos skonį.

REKLAMA

Raudonieji pipirai. Raudonųjų pipirų aštrumas gali puikiai papildyti riebią lašišą.

Medus. Šiek tiek saldumo, kuris subalansuotas su kitais skoniais, lašišą pakels į kitą lygį.

5 produktai, vos 20 minučių: skaniausias lašišos pjausnių receptas

Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 20 min.

Reikės: 4 lašišos pjausnių, 3 šaukštų sojų padažo, 2 šaukštų medaus, 2 šaukštų aliejaus, 4 skiltelių česnako, druskos, šiek tiek citrinos sulčių (nebūtina).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įkaitinkite orkaitę iki 210 °C. Skardą arba kepimo indą išklokite folija.

Ant folijos sudėkite nusausintus lašišos pjausnius, jei norite – šiek tiek pagardinkite druska.

Dubenėlyje sumaišykite visus ingredientus ir užpilkite ant lašišos. Užvyniokite foliją, padarykite laisvus „maišelius“.

Kepkite 10–15 minučių arba kol lašiša iškeps iki galo. Priklausomai nuo orkaitės ir lašišos pjausnių storio tai gali užtrukti iki 10 minučių ilgiau, todėl geriausia patikrinkite lašišą maisto termometru.