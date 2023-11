Kai orai atvėsta, vairuotojams tenka keltis bent 15 minučių anksčiau, kad prieš keliaudami į darbą spėtų atitirpinti automobilio stiklus, o langų grandymas sukelia papildomą stresą ir pareikalauja nemažai laiko.

Kad būtų paprasčiau, Islandijos „Lotus Car Rental“ automobilių ekspertai pasidalino naudingais patarimais, kaip apsaugoti stiklus nuo užšalimo ir sutaupyti šiek tiek pinigų, rašo express.co.uk.

Pamirškite užšalusius automobilio langus: padės vandens ir acto mišinys

Pirmiausia, galite užbėgti viskam už akių, jei žinote, kad numatoma šalta naktis. Pasigaminkite mišinį – sumaišykite vandenį su actu – ir iš vakaro apipurkškite juo automobilio stiklus, kad jie neužšaltų.

REKLAMA

REKLAMA

Acto užšalimo temperatūra yra daug žemesnė nei vandens, todėl jis puikiai tinka, norint išvengti užšalimo. Sumaišius actą su vandeniu, pastarasis lėčiau užšąla, tai reiškia, kad ryte nereikės gaišti laiko grandant ledą nuo stiklų.

REKLAMA

Be to, ar žinojote, kad jei labai skubėsite ir nugrandysite nuo stiklo ledą, kol jis dar nespėjo sušilti, galite pakenkti automobilio stiklams? Tad reikėtų palaukti, kol automobilis pašils, o tuo pačiu sušils ir ledas.

Įprasta, kad kai reikia grandyti ledą nuo stiklų, žmonės griebia pirmą po ranka pasitaikiusį daiktą – kreditinę kortelę ar raktų pakabuką – ir imasi darbo. Tačiau abu šie alternatyvūs ledo gremžtukai gali subraižyti stiklą.

Užteks vos 10-15 minučių šildymo, nustačius maksimalią temperatūrą ir nukreipus oro srautus į stiklus, kad ledas pradėtų tirpti nuo karščio. Tuomet pakaks įjungti valytuvus ir nuvalyti ledo likučius. Taip išvengsite galimų stiklo pažeidimų, be to, kelionės metu bus šilta.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat pravartu automobilyje visada turėti ledo tirpiklio, kuris pagreitina visą procesą. Jei nenorite jo įsigyti prekybos centre, galite puikų ledo tirpiklį pasigaminti patys – sumaišykite pusę šaukštelio skystos skalbimo priemonės su izopropilo spiritu.

Jei reikia greitai atitirpinti užšalusį stiklą, yra dar paprastesnis būdas – į storesnį užspaudžiamą maišelį pripilti karšto vandens ir juo perbraukti per stiklą, kad ledas ištirptų. Tai padeda per kelias sekundes ištirpinti ledą, be to, nebraižo stiklo.