Paviešino vaizdus iš žemės drebėjimo talžomo miesto: sunku patikėti, kas vyksta

Islandijos pietvakarinę pakrantę drebina tūkstančiai žemės drebėjimų, žmonės socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi vaizdais iš drebėjimų niokojamos šalies dalies – drebėjimai niokoja ne tik kelius, bet ir kraštovaizdį. Be to, baiminamasi, kad artimiausiomis dienomis gali išsiveržti ugnikalnis, dėl to tenka evakuoti žmones.