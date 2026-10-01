Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kada spalį suksime laikrodžius? Pasižymėkite šią datą

2026-10-01 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 12:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Netrukus vėl persuksime laikrodžius į žiemos laiką, tačiau ne visi žino, kaip laiko keitimas veikia mūsų sveikatą. Ekspertai aiškina, kokių neigiamų pasekmių organizmui gali sukelti perėjimas nuo žiemos prie vasaros laiko ir atvirkščiai.

Netrukus vėl persuksime laikrodžius į žiemos laiką, tačiau ne visi žino, kaip laiko keitimas veikia mūsų sveikatą. Ekspertai aiškina, kokių neigiamų pasekmių organizmui gali sukelti perėjimas nuo žiemos prie vasaros laiko ir atvirkščiai.

REKLAMA
4

Laiko keitimas jau daugelį metų kelia diskusijų ir abejonių. Daugelis žmonių nemato prasmės tęsti praktikos, kurios ištakos Europoje siekia XIX amžių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Saldus miegas

Kada suksime laiką spalį?

Nors Europos Sąjunga planavo atsisakyti sezoninio laiko keitimo nuo 2020 metų, šiuos planus sustabdė koronaviruso pandemija.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto tikėtina, kad prie šio klausimo bus sugrįžta ateityje. Kol kas tenka susitaikyti su tuo, kad laikrodžius vis dar persukame du kartus per metus, rašo fakt.pl.

REKLAMA

Perėjimas iš vasaros į žiemos laiką visuomet vyksta paskutinį spalio savaitgalį. Šiemet laikrodžiai bus persukami naktį iš spalio 24-osios į 25-ąją.

Pereinant prie žiemos laiko, laikrodžiai sukama viena valanda atgal, tai reiškia, kad 3 valandą laikas bus sukamas į 2 valandą. Tai reiškia viena – tą naktį miegosime viena valanda ilgiau.

Kaip laiko keitimas veikia sveikatą?

Laiko keitimas gali turėti neigiamos įtakos žmogaus sveikatai. Kol organizmas prisitaiko prie naujo laiko, žmonės dažnai susiduria su sutrikusiu miego ritmu, sunkumais užmigti, nuotaikų svyravimais ir padidėjusiu nuovargiu.

REKLAMA
REKLAMA

Šie negalavimai gali lemti prastesnius rezultatus mokykloje ar studijose, didesnę nelaimingų atsitikimų darbe ir keliuose riziką, dažnesnius širdies priepuolius, o kai kurių tyrimų duomenimis net prisidėti prie trumpesnės vidutinės gyvenimo trukmės.

Laiko pokyčius sunkiausiai pakelia pamainomis ir naktimis dirbantys žmonės, nes jie dažnai negauna pakankamai miego ir gyvena ne pagal natūralų biologinį ritmą.

Nemalonias laiko keitimo pasekmes galima sušvelninti. Vienas veiksmingiausių būdų yra išankstinis pasiruošimas.

Dar prieš persukant laikrodžius rekomenduojama palaipsniui, po 10–30 minučių, keisti užmigimo ir kėlimosi laiką, kad organizmas spėtų prisitaikyti prie naujo dienos režimo.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų