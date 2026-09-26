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Šiemet laikrodžių persukimas nustebins: įsidėmėkite, kada baigsis vasaros laikas

2026-09-26 09:56 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-26 09:56
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Nors vasaros ir žiemos laiko perėjimo principas jau daugelį metų išlieka tas pats, data, kurią 2026 m. rudenį persuksime laikrodžius, gali nustebinti. Vasaros laiko pabaiga iš tiesų bus šiek tiek anksčiau nei prieš metus.

Nors vasaros ir žiemos laiko perėjimo principas jau daugelį metų išlieka tas pats, data, kurią 2026 m. rudenį persuksime laikrodžius, gali nustebinti. Vasaros laiko pabaiga iš tiesų bus šiek tiek anksčiau nei prieš metus.

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Du kartus per metus milijonai europiečių persuka laikrodžių rodykles. Nors jau daugelį metų vyksta diskusijos, ar toks sprendimas vis dar turi prasmę, laiko keitimas vis dar galioja ir, vadovaujantis dabartinėmis taisyklėmis, jį taikysime ir 2026 metais. Šįkart vasaros laikas baigsis anksčiau nei praėjusiais metais, nors tai ir nereiškia jokių taisyklių pakeitimų.

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Tai lemia vien tik kalendorius. Pagal galiojančias taisykles vasaros laikas baigiasi paskutinį spalio mėnesio sekmadienį. 2025 m. jis sutapo su spalio 26 d., o 2026 m. paskutinis mėnesio sekmadienis bus spalio 25 d. Tuo tarpu 2024 m. paskutinis spalio sekmadienis buvo 27 mėnesio diena, o 2023 m. – spalio 29 d.

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Kada 2026 m. persuksime laikrodžius?

2026 m. vasaros laikas baigsis naktį iš šeštadienio, spalio 24 d., į sekmadienį, spalio 25 d. 3.00 val. laikrodžių rodyklės bus sukamos atgal į 2.00 val. Tai reiškia, kad turėsime papildomą miego valandą, tačiau vakarais greičiau sutems.

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Laiko keitimas susijęs ne tik su namuose esančiais laikrodžiais. Daugelis elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, išmanieji telefonai, kompiuteriai ar šiuolaikiniai laikrodžiai, laiką atnaujina automatiškai. Tačiau senesnių prietaisų atveju pakeitimą reikia atlikti patiems. Laimei, pakeitimai vyksta savaitgaliais – taip, kad kuo mažiau sutrikdytų mūsų kasdienį gyvenimą.

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Kodėl vis dar keičiame laiką?

Jau daugelį metų Europos Sąjungoje vyksta diskusijos dėl privalomo laiko keitimo panaikinimo. 2018 m. Europos Komisija surengė viešas konsultacijas, kurių metu dauguma dalyvių pasisakė už tai, kad būtų atsisakyta laikrodžių persukimo. Galiausiai valstybės narės nesusitarė dėl bendros pozicijos, todėl dabartinė sistema tebegalioja.

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Taigi kol kas nėra sprendimo, kuris reikštų galutinę laiko persukimo pabaigą. Pagal dabartines taisykles laikrodžius ir toliau persuksime du kartus per metus – pavasarį į vasaros laiką, o rudenį vėl į standartinį laiką.

Po rudens laiko perėjimo kitas perėjimas įvyks tik 2027 m. kovo 27–28 d. naktį. Tuomet vėl pereisime prie vasaros laiko, persukdami laikrodžius nuo 2.00 val. į 3.00 val.

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Laikrodis (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)
Laikrodžių persukimas nustebins: štai kada šiemet baigsis vasaros laikas (23)

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