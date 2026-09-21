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Pasakė, kada suksime laikrodžius: nepražiopsokite

2026-09-21 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors ruduo jau įsibėgėja, netrukus mūsų laukia ir kasmetinis laiko pokytis. Spalio pabaigoje Lietuvoje bus pereita nuo vasaros prie žiemos laiko, todėl viena naktis bus valanda ilgesnė.

Miegas, laikrodis (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (26)

Nors ruduo jau įsibėgėja, netrukus mūsų laukia ir kasmetinis laiko pokytis. Spalio pabaigoje Lietuvoje bus pereita nuo vasaros prie žiemos laiko, todėl viena naktis bus valanda ilgesnė.

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Laikrodžių rodykles reikės pasukti viena valanda atgal – tai šiemet darysime spalio 25-osios naktį. Sekmadienio rytą 4 valandą laikrodžiai bus atsukti į 3 valandą. Taigi tą naktį galėsime miegoti valanda ilgiau, tačiau kartu pasikeis ir šviesaus paros meto ritmas.

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FOTOGALERIJA. Saldus miegas

Kaip buvo nustatytas laiko keitimas?

Vasaros laikas – tai sistema, kuria siekiama kuo geriau išnaudoti šviesų paros metą ir taupyti energiją. Graikijoje ir Europoje vasaros laikas trunka 7 mėnesius, o žiemos laikas (arba standartinis laikas) prasideda paskutinį spalio sekmadienį ir taikomas 5 mėnesius.

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Pirmą kartą apie vasaros ir poilsio laiko naudojimą užsiminė Bendžaminas Franklinas laiške, išspausdintame viename Prancūzijos laikraštyje. Nors jame aiškiai neminimas laikrodžio keitimas, jame siūloma žmonėms keltis valanda anksčiau.

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Šiandien maža pasaulio gyventojų dalis naudoja laikrodžių persukimo sistemą, nes beveik visos Azijos ir Afrikos šalys nedalyvauja. Kitos ją panaikino arba planuoja panaikinti, rašoma greekcitytimes.

 

Europos Sąjunga nusprendė 2021 m. nutraukti privalomą laiko keitimą, leisdama kiekvienai valstybei narei savarankiškai pasirinkti, ar visam laikui įvesti vasaros, ar žiemos laiką.

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būtinai
būtinai
2026-09-21 13:25
užsistatysiu žadintuvą nakčiai, kad nepražiopsot
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