Pasakė, kada suksime laikrodžius: nepražiopsokite

Laikrodžių rodykles reikės pasukti viena valanda atgal – tai šiemet darysime spalio 25-osios naktį. Sekmadienio rytą 4 valandą laikrodžiai bus atsukti į 3 valandą. Taigi tą naktį galėsime miegoti valanda ilgiau, tačiau kartu pasikeis ir šviesaus paros meto ritmas.
Kaip buvo nustatytas laiko keitimas?
Vasaros laikas – tai sistema, kuria siekiama kuo geriau išnaudoti šviesų paros metą ir taupyti energiją. Graikijoje ir Europoje vasaros laikas trunka 7 mėnesius, o žiemos laikas (arba standartinis laikas) prasideda paskutinį spalio sekmadienį ir taikomas 5 mėnesius.
Pirmą kartą apie vasaros ir poilsio laiko naudojimą užsiminė Bendžaminas Franklinas laiške, išspausdintame viename Prancūzijos laikraštyje. Nors jame aiškiai neminimas laikrodžio keitimas, jame siūloma žmonėms keltis valanda anksčiau.
Šiandien maža pasaulio gyventojų dalis naudoja laikrodžių persukimo sistemą, nes beveik visos Azijos ir Afrikos šalys nedalyvauja. Kitos ją panaikino arba planuoja panaikinti, rašoma greekcitytimes.
Europos Sąjunga nusprendė 2021 m. nutraukti privalomą laiko keitimą, leisdama kiekvienai valstybei narei savarankiškai pasirinkti, ar visam laikui įvesti vasaros, ar žiemos laiką.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt