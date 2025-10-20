Judėjimas ir taisyklinga mityba – kelias į išsilaisvinimą nuo kasmėnesinių „moteriškų“ skausmų

Daugumai moterų, kurios kenčia nuo mėnesinių skausmų, pirma – antra menstruacijų dienos būna pačios sunkiausios – gali sutrikti netgi darbingumas ir įprasta dienotvarkė, tad intensyvi dismenorėja gali būti gana rimta sveikatos, socialinės ir ekonominė problema. Kodėl? Todėl, kad daugybė moterų pirmosiomis mėnesinių dienomis yra tiesiog nedarbingos. Tačiau to kęsti nereikėtų – yra būdų, kaip sau padėti ir jaustis geriau net per pačias skausmingiausias mėnesinių dienas.
Fizinis aktyvumas
Vienas žinomiausių endogeninių laimės ir gerų pojūčių junginių – endorfinų – gamybos būdas yra fizinis aktyvumas. Endorfinai, kaip žinoma, gali padėti mažinti skausmą ir dėl jo patiriamą diskomfortą, o jų galima „pasigaminti“ keletu būdų – tempimo pratimais, aerobiniais pratimai ir sporto šakomis, kurios sportuojančiajai moteriai kelia malonumą. Sportuoti reikėtų bent po tris kartus per savaitę, po 45 – 60 minučių ir, tikėtina, rezultatai (ne tokie intensyvūs ir trumpiau trunkantys mėnesinių skausmai) pasijus jau po kelių mėnesių laikotarpio.
Jogos galia
Jogą jau nuo senų laikų visi medituojantys žiniuoniai pasitelkdavo tam, kad atpalaiduotų kūno raumenis ir galėtų valandų valandas patogiai, nejausdami raumenų įtampos ar skausmo, medituoti, tad kodėl jogos galia nepasidžiaugus ir šiandieną, mat ji tikrai gali padėti palengvinti kas mėnesį patiriamus spazminius skausmus? Tinkami ir patys paprasčiausi jogos pratimai, kurie, laikui bėgant, gali būti tobulinami. Viename atliktame tyrime dalyvavusios studentės, tris mėnesius vos kartą per savaitę lankiusios jogos praktiką teigė, kad kasmėnesiniai mėnesinių skausmai iš tiesų palengvėjo, tad kodėl nepamėginus šio natūralaus, ne tik fizinę, bet ir psichinę sveikatą galinčio pagerinti metodo, kuriuo galima mėgautis savo namuose, ir jogos studijoje, o šiltuoju sezonu – net ir atvirose erdvėse?
Žolelių arbatos
Karštos vaistinių augalinių žaliavų vandeninės ištraukos, daugeliui mūsų žinomos kaip žolelių arbatos, iš tiesų gali padėti palengvinti nemalonius mėnesinių pojūčius. Tai vienas seniausių žmonijos žinomų būdų, padedančių kovoti su dismenorėjiniais skausmais. Labiausiai rekomenduojamos yra pipirmėčių ir ramunėlių arbatos. Jei per mėnesines pučia pilvą ir kamuoja kiti virškinimo sutrikimai, naudingos gali būti kmynų ir pankolių arbatos, jų mišiniai. Kai kurios kultūros rekomenduoja išmėginti imbiero arbatą – tikima, kad ji mažina uždegiminių procesų intensyvumą ir gerina virškinimo sistemos funkcionavimą.
Dėmesys mitybai
Mėnesinių skausmus patiriančioms moterims vietoje gyvulinės kilmės riebalų rekomenduojama rinktis augalinės kilmės, sveikuosius, geruosius riebalus, kurių yra alyvuogių aliejuje, avokaduose, laukinėje lašišoje, riešutuose, valgomosiose sėklose ir pan. Manoma, kad jie, priešingai nei gyvuliniai riebalai, neskatina uždegiminių procesų, kurių vienas simptomų ir yra skausmas, vystymosi ir, priešingai, tokius uždegiminius procesus netgi silpnina.
Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo – NVNU
Dolmen 25mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas numalšinti mėnesinių skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
