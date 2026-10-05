Jaučiate nerimą? Sužinokite, kaip jį greitai sustabdyti

KŪNO REAKCIJOS STABDYMAS
Kaip pirmą ir svarbiausią žingsnį pateikiame staigios kūno reakcijos stabdymą. Šie patarimai padeda paprastai ir greitai, bet veiksmingai nuraminti protą bei į savo „valdžią“ susigrąžinti kūno kontrolę. Šiuo atveju padės:
- Kvėpavimas taikant „Keturi – šeši“ taisyklę – rekomenduojama bent dvi tris minutes pakvėpuoti taikant trumpesnio įkvėpimo ir ilgesnio iškvėpimo taisyklę.
- Pamėginkite sąmoningai atpalaiduoti žandikaulį, pečius ir kitas labiausiai įsitempusias kūno vietas.
- Jei tik įmanoma, pasistenkite pakeisti kūno padėtį. Pavyzdžiui, jei nerimas kyla sėdint, atsistokite ir pasivaikščiokite.
DĖMESIO ĮŽEMINIMAS
Pasistenkite išmokti sąmoningai sustabdyti „minčių traukinio“ įsivažiavimą. Puikiai padės keletas naudingų metodų:
- 5–4–3–2–1 metodas: įvardykite sau (geriausia – balsu) penkis dalykus, kuriuos matote aplink save; taip pat keturis dalykus, kuriuos jaučiate; tris dalykus – kuriuos girdite; du dalykus – kuriuos užuodžiate ir bent vieną skonį (galima rinktis ir neutralaus pojūčio įvardijimą).
- Jei ši taisyklė atrodo per sudėtinga, galima tiesiog apsidairyti ir įvardyti įvairius objektus, esančius aplink save. Tai padeda „įsižeminti, sugrįžti į save“.
NERIMASTINGŲ MINČIŲ VALDYMAS
Pamėginkite suvaldyti nerimą keliančią mintį tam tikrais klausimais, kurie gali padėti pažvelgti į viską „adekvačiau, racionaliau ir tikroviškiau“, pavyzdžiui:
- Kas blogiausio gali nutikti? Ar tai realu?
- Ar mano mintys – tai faktai? O gal tai tik spėlionės?
- Ko imčiausi, jei vis dėlto taip nutiktų?
Įpraskite nenaudingas, tik nerimą keliančias mintis pakeisti neutralesnėmis mintimis, pavyzdžiui:
- Taip, man iš tiesų neramu, bet aš esu saugus (-i).
SAUGUMO ŽENKLAI
Jūs patys galite perduoti savo kūnui tam tikrus saugumo signalus, sakančius, kad pavojus (dažniausiai – įsivaizduojamas) baigėsi. Kokiu būdu tai padaryti?
- Šilta žolelių arbata ar vanduo gali padėti kūnui atsigauti;
- Žvilgsnio nukreipimas į žalią gamtą ar baltą žiemą pro langą taip pat padeda;
- Įvairūs raumenų tempimo pratimai taip pat labai tinkami;
- Netgi atšalusių pėdų ar rankų sušildymas gali suteikti kūnui saugumo jausmą.
Pasirinkite sau tinkamiausią būdą.
STIMULIACIJOS MAŽINIMAS
Didelis stimuliantų kiekis gali sukelti gana stiprų nerimą, tad verta pamėginti:
- Apriboti kofeino ir alkoholio vartojimą;
- Vengti triukšmo, šviesų, ekranų ir aktyvios aplinkos;
- Kuo dažniau rinktis ramų pasivaikščiojimą gamtoje ar buvimą gryname ore;
- Gana ryškų raminantį poveikį turi knygų skaitymas, gamtos garsų ar relaksacinės muzikos klausymas.
NATŪRALI PAGALBA IŠ GAMTOS
Jei kamuoja tik lengvas nerimas, gali padėti nereceptiniai augaliniai vaistiniai preparatai. LILANDOR yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miego kokybei pagerinti.
Šis vaistinis preparatas vartojamas pagal nurodytas indikacijas, pagrįstas išimtinai ilgalaikio vartojimo patyrimu. Visada būtina vartoti šį vaistą tiksliai kaip aprašyta jo pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Rekomenduojama dozė yra: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams - viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu (geriausia stikline vandens).
Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą.
KADA REIKALINGA PAGALBA
Profesionalios pagalbos reikėtų kreiptis tuomet, kai pasireiškia žemiau išvardinti simptomai:
- Nerimas pasireiškia dažnai, jis stiprus ir trukdantis normaliam funkcionavimui;
- Jei kartu su nerimu kamuoja nemiga, somatiniai simptomai, stipri bei nuolatinė įtampa ir kt.
- Jei atsiranda panikos priepuolių ar depresijos simptomų.
Nebijokite pasikalbėti su specialistu – nerimas yra suvaldoma ir gydoma būklė, be to, nesiimant priemonių nerimo sutrikimai gali sunkėti.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
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