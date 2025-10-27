Įveikite podagrą be jokio vargo: pasakė, kas padės

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Vilmantė Mostautienė teigia, kad pacientai dažniausiai domisi, kaip greitai numalšinti podagros skausmą, tačiau rečiau – kaip užkirsti kelią ligos paūmėjimams.
Pasak jos, ilgalaikę savijautą lemia ne momentinė pagalba, o tinkami gyvenimo įpročiai, ypač mityba – ją pakoregavus galima reikšmingai sumažinti simptomus ir net išvengti skausmo, rašoma pranešime spaudai.
Kokio maisto ir gėrimų reikėtų vengti?
Pasak vaistininkės, dauguma pacientų žino, kad podagra glaudžiai susijusi su mityba, tačiau ne visi supranta, kurie produktai konkrečiai lemia priepuolių paūmėjimą.
„Dažniausiai podagros priepuolius provokuoja maistas, turintis daug purinų – medžiagų, didinančių šlapimo rūgšties kiekį kraujyje ir skatinančių skausmingus uždegimus“, – sako ji.
Jos teigimu, esant polinkiui į podagrą reikėtų vengti raudonos mėsos, jūros gėrybių, alkoholio (ypač alaus), taip pat produktų, turinčių daug fruktozės – saldžių gazuotų gėrimų ar sulčių.
Tarp nerekomenduojamų produktų yra ir ankštinės daržovės – pupos, lęšiai, avinžirniai – bei kai kurios žuvys, tokios kaip sardinės ar skumbrės. Vertėtų vengti ir transriebalų bei perdirbtų aliejų.
Mityba – vienas svarbiausių veiksnių
Anot vaistininkės, mitybos pokyčiai yra vienas veiksmingiausių būdų sumažinti podagros simptomus. Tinkamai parinktas maistas gali padėti suvaldyti ligą, sumažinti priepuolių dažnį ir intensyvumą bei slopinti uždegimą.
„Labai svarbu užtikrinti pakankamą skysčių kiekį – vanduo padeda pašalinti iš organizmo šlapimo rūgšties perteklių. Rekomenduojama išgerti apie 2–3 litrus per dieną. Taip pat vertėtų rinktis liesus pieno produktus – natūralų jogurtą, varškę, pieną – kurie mažina šlapimo rūgšties kiekį“, – pataria ji.
Naudingos ir šarminančios daržovės, tokios kaip agurkai, bulvės ir salotos, taip pat vaisiai, pavyzdžiui, obuoliai ir citrusiniai, bei uogos.
Ilgalaikiai įpročiai padeda suvaldyti ligą
Minėto vaistinių tinklo vaistininkė pabrėžia, kad mityba, vaistai ir papildai turi veikti išvien – tik tuomet gydymas bus efektyvus.
„Netinkamas jų derinimas gali ne tik sumažinti gydymo efektyvumą, bet ir išprovokuoti priepuolį. Todėl būtina laikytis gydytojo rekomendacijų, tinkamai derinti mitybą ir maisto papildus, stebėti savo būklę bei reguliariai tikrintis“, – sako V. Mostautienė.
Podagra sergantiems žmonėms naudingi vitaminas C, omega-3 riebalų rūgštys ir magnis, tačiau reikėtų vengti B grupės bei baltyminių papildų, nes jie gali didinti šlapimo rūgšties kiekį kraujyje.
Vis dėlto, pasak vaistininkės, tinkama mityba ir papildai bus veiksmingi tik tada, jei pacientas nuosekliai rūpinsis savo sveikata.
„Dauguma žmonių, turinčių podagrą, reaguoja tik tada, kai prasideda skausmas, tačiau nesilaiko prevencinių rekomendacijų nuosekliai. Tai yra vienas pagrindinių iššūkių podagros gydyme ir valdyme.
Podagra – epizodinė liga: priepuoliai būna staigūs ir labai skausmingi, tačiau tarp jų žmogus dažnai jaučiasi visiškai sveikas. Tai sukuria klaidingą įspūdį: „Jei neskauda – reiškia, viskas tvarkoje“, – aiškina vaistininkė.
Nors poveikis nepasireiškia iš karto, tik nuosekliai laikantis mitybos rekomendacijų ir vartojant paskirtus vaistus bei papildus galima pasiekti ilgalaikių rezultatų.