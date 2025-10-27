Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Įveikite podagrą be jokio vargo: pasakė, kas padės

2025-10-27 12:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 12:50

Staigūs, aštrūs sąnario skausmai, dažniausiai naktį ar anksti ryte – taip dažnai prasideda podagros priepuolis. Nors ši liga ilgą laiką buvo siejama su vyresnio amžiaus žmonėmis, vis dažniau ji diagnozuojama ir jaunesniems pacientams. Statistika rodo, kad pasaulyje podagra paliečia daugiau kaip 50 mln. gyventojų, o Lietuvoje sergančių šia sąnarius paveikiančia liga yra daugiau nei 50 tūkst.

Podagra (tv3.lt fotomontažas)

Staigūs, aštrūs sąnario skausmai, dažniausiai naktį ar anksti ryte – taip dažnai prasideda podagros priepuolis. Nors ši liga ilgą laiką buvo siejama su vyresnio amžiaus žmonėmis, vis dažniau ji diagnozuojama ir jaunesniems pacientams. Statistika rodo, kad pasaulyje podagra paliečia daugiau kaip 50 mln. gyventojų, o Lietuvoje sergančių šia sąnarius paveikiančia liga yra daugiau nei 50 tūkst.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Vilmantė Mostautienė teigia, kad pacientai dažniausiai domisi, kaip greitai numalšinti podagros skausmą, tačiau rečiau – kaip užkirsti kelią ligos paūmėjimams.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, ilgalaikę savijautą lemia ne momentinė pagalba, o tinkami gyvenimo įpročiai, ypač mityba – ją pakoregavus galima reikšmingai sumažinti simptomus ir net išvengti skausmo, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

Kokio maisto ir gėrimų reikėtų vengti?

Pasak vaistininkės, dauguma pacientų žino, kad podagra glaudžiai susijusi su mityba, tačiau ne visi supranta, kurie produktai konkrečiai lemia priepuolių paūmėjimą.

„Dažniausiai podagros priepuolius provokuoja maistas, turintis daug purinų – medžiagų, didinančių šlapimo rūgšties kiekį kraujyje ir skatinančių skausmingus uždegimus“, – sako ji.

REKLAMA
REKLAMA

Jos teigimu, esant polinkiui į podagrą reikėtų vengti raudonos mėsos, jūros gėrybių, alkoholio (ypač alaus), taip pat produktų, turinčių daug fruktozės – saldžių gazuotų gėrimų ar sulčių.

Tarp nerekomenduojamų produktų yra ir ankštinės daržovės – pupos, lęšiai, avinžirniai – bei kai kurios žuvys, tokios kaip sardinės ar skumbrės. Vertėtų vengti ir transriebalų bei perdirbtų aliejų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mityba – vienas svarbiausių veiksnių

Anot vaistininkės, mitybos pokyčiai yra vienas veiksmingiausių būdų sumažinti podagros simptomus. Tinkamai parinktas maistas gali padėti suvaldyti ligą, sumažinti priepuolių dažnį ir intensyvumą bei slopinti uždegimą.

„Labai svarbu užtikrinti pakankamą skysčių kiekį – vanduo padeda pašalinti iš organizmo šlapimo rūgšties perteklių. Rekomenduojama išgerti apie 2–3 litrus per dieną. Taip pat vertėtų rinktis liesus pieno produktus – natūralų jogurtą, varškę, pieną – kurie mažina šlapimo rūgšties kiekį“, – pataria ji.

REKLAMA

Naudingos ir šarminančios daržovės, tokios kaip agurkai, bulvės ir salotos, taip pat vaisiai, pavyzdžiui, obuoliai ir citrusiniai, bei uogos.

Ilgalaikiai įpročiai padeda suvaldyti ligą

Minėto vaistinių tinklo vaistininkė pabrėžia, kad mityba, vaistai ir papildai turi veikti išvien – tik tuomet gydymas bus efektyvus.

„Netinkamas jų derinimas gali ne tik sumažinti gydymo efektyvumą, bet ir išprovokuoti priepuolį. Todėl būtina laikytis gydytojo rekomendacijų, tinkamai derinti mitybą ir maisto papildus, stebėti savo būklę bei reguliariai tikrintis“, – sako V. Mostautienė.

REKLAMA

Podagra sergantiems žmonėms naudingi vitaminas C, omega-3 riebalų rūgštys ir magnis, tačiau reikėtų vengti B grupės bei baltyminių papildų, nes jie gali didinti šlapimo rūgšties kiekį kraujyje.

Vis dėlto, pasak vaistininkės, tinkama mityba ir papildai bus veiksmingi tik tada, jei pacientas nuosekliai rūpinsis savo sveikata.

„Dauguma žmonių, turinčių podagrą, reaguoja tik tada, kai prasideda skausmas, tačiau nesilaiko prevencinių rekomendacijų nuosekliai. Tai yra vienas pagrindinių iššūkių podagros gydyme ir valdyme.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Podagra – epizodinė liga: priepuoliai būna staigūs ir labai skausmingi, tačiau tarp jų žmogus dažnai jaučiasi visiškai sveikas. Tai sukuria klaidingą įspūdį: „Jei neskauda – reiškia, viskas tvarkoje“, – aiškina vaistininkė.

Nors poveikis nepasireiškia iš karto, tik nuosekliai laikantis mitybos rekomendacijų ir vartojant paskirtus vaistus bei papildus galima pasiekti ilgalaikių rezultatų.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų