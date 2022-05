Išvenkite pūslelinės: pasakė, ką reikia daryti

Vaistininkė Daiva Gedvilaitė-Uščinė įvardija provokuojančius veiksnius, dėl kurių virusas „pabunda“ ir pradėjęs veikti, pūslelinę sukelia pakartotinai.

Tai – tiesioginiai saulės UV spinduliai, vėjas, šaltas oras, hormonų pokyčiai menstruacijų metu, nuovargis, vietinė odos trauma, fizinis ar emocinis stresas. Taip pat karščiavimas ir dėl peršalimo, gripo ar kitų ligų nusilpusi imuninė sistema.

D. Gedvilaitė-Uščinės teigimu, pūslelinė kartais pasireiškia ir ant mažųjų lytinių lūpų, varpos galvutės, šlaunų, sėdmenų, tarpvietės ar ties šlaplės anga. Ši infekcija gali išsivystyti ir ant veido odos, burnos gleivinėje ir šalia akių.

Pataria, kaip išvengti pūslelinės ar jos pasikartojimo

„Camelia“ vaistininkė įvardija 4 būdus, kurie padės apsisaugoti nuo pūslelinę sukeliančio viruso arba jo provokavimo.

Stiprinkite imuninę sistemą. „Pasirūpinkite kuo įvairesne ir subalansuota mityba, valgykite daug vaisių ir daržovių – vėlyvą pavasarį ir vasarą jų asortimentas gerokai išauga. Taip pat užtikrinkite reikiamą vitaminų A, B grupės, C ir E bei mikroelementų, ypač cinko, paros normą.

Be to, pravartu vartoti ir maisto papildus su resveratroliu, kuris apsaugo organizmą nuo laisvųjų radikalų poveikio, skatina imuninių ląstelių regeneraciją ir gamybą“, – pataria D. Gedvilaitė-Uščinė

Imuninę sistemą stiprinti galite ir kitais būdais: miegoti nueikite ne vėliau kaip 23 valandą, kad naktį gerai pailsėtumėte, venkite alkoholinių gėrimų, saikingai vartokite kofeiną, meskite rūkyti ir valdykite patiriamą stresą.

Pasirūpinkite lūpų apsauga nuo UV spindulių. Naudokite lūpų kremus ar pieštukus su SPF 15–20, kuriuos reikia aplikuoti papildomai kas kelias valandas.

Prieš lūpų permanentinį makiažą ar procedūras lazeriu ir po jų vartokite priešvirusinio vaisto – acikloviro – tabletes.

Naudokite pleistrus, mažinančius užsikrėtimo herpesvirusine infekcija (pūsleline) tikimybę.

„Pleistras yra nepastebimas, jį užsiklijavus galima naudoti lūpų dažus ir kitas makiažo priemones, gerti ar valgyti, o veikimas trunka iki 12 valandų“, – aiškina vaistininkė.

Pajutę pirmuosius simptomus, naudokite priešvirusines priemones

„Lūpų pūslelinė dažniausiai sukelia dilgčiojimą, niežėjimą, patinimą ir skausmą. Pajutę nors vieną iš šių simptomų, kuo greičiau patepkite lūpas priešvirusiniu tepalu – acikloviru.

Jį naudokite kas 3–4 valandas 5 kartus per dieną. Taip pat verta išbandyti kitus tepalus, juos parekomenduoti gali vaistininkas“, – pranešime spaudai pataria D. Gedvilaitė-Uščinė.

Nepriklausomai nuo to, kurį gelį pasirinksite, juo tepti lūpas patariama iki visiško pūslelinės išnykimo, bet neilgiau nei 10 dienų. Be to, padėti gali ir priešvirusiniu poveikiu pasižymintis arbatmedžio aliejus.

Ženklai, kurie įspėja: kreipkitės į gydytoją

Pasak vaistininkės, jeigu lūpų pūslelinė kartojasi daugiau nei penkis kartus per metus, reikia kreiptis į gydytoją ir ieškoti priežasties.

Moters teigimu, pasikartojimas gali būti susijęs su tam tikrų medžiagų trūkumu ar išsivysčiusia mažakraujyste, tačiau priežasčių gali būti gerokai daugiau. Į gydytoją reikia kreiptis ir tada, kai pūslelinės nepavyksta išgydyti per 10 dienų naudojant specialius gelius ar ji išplinta į akių sritį ir burnos gleivinę.